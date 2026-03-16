Dòng tiền đang 'chảy' mạnh vào ngân hàng

TPO - Nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Diễn biến này phản ánh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh tín dụng phục hồi và nhu cầu vốn trung, dài hạn của nền kinh tế gia tăng.

Lãi suất huy động nhích lên

Từ đầu tháng 3, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại. Sự điều chỉnh tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khi các ngân hàng có nhu cầu củng cố nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động tín dụng.

Ghi nhận tại TPHCM, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi. Tại VPBank, từ ngày 10/3, lãi suất được nâng thêm từ 0,2-0,5 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng vẫn giữ ở mức 4,5%/năm, trong khi kỳ hạn 6-9 tháng tăng lên 6,4%/năm. Kỳ hạn 12 tháng được điều chỉnh lên 6,5%/năm.

Vàng giá cao nhưng khách chỉ mua được số lượng nhỏ

Trước đó, LPBank cũng nâng lãi suất từ 0,2–0,8 điểm phần trăm ở toàn bộ các kỳ hạn kể từ ngày 3/3. Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng đạt 4,4%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 6,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên 6,4%/năm và trên 12 tháng đạt 6,6%/năm.

Sacombank là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh hơn khi lãi suất tăng từ 0,6-1,3 điểm phần trăm so với trước. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 4,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng lên 4,7%/năm, còn kỳ hạn 6-9 tháng đạt 5,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 5,8%/năm và trên 12 tháng đạt 6,3%/năm.

Người dân TPHCM xếp hàng mua bạc, nhưng chỉ nhận được hàng sau 4-5 tháng

Một số ngân hàng còn đưa ra mức lãi suất cao đối với tiền gửi trực tuyến. Ngân hàng VIB chào mời khách hàng gửi tiền online kỳ hạn 6-11 tháng với lãi suất lên tới 7,9%/năm. Tại Vietbank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng khoảng 7,5%/năm. ACB cũng phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất tới 7,5%/năm, cho phép người gửi chuyển nhượng và rút vốn trên nền tảng trực tuyến.

Trên thị trường, một số mức lãi suất cao được áp dụng với điều kiện đặc biệt về quy mô tiền gửi. Chẳng hạn, PVcomBank niêm yết lãi suất khoảng 9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với khoản tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank có mức lãi suất khoảng 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng nếu khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Với điều kiện thông thường, lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng tại nhiều ngân hàng hiện dao động quanh mức 6-7,5%/năm.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của MBS, trong năm 2025 lãi suất huy động đã tăng khoảng 100-150 điểm cơ bản. Áp lực huy động vốn của các ngân hàng được dự báo có thể tiếp tục trong năm 2026 khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, đặc biệt cho các dự án đầu tư công và hạ tầng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực tăng lãi suất đã xuất hiện từ trước khi các yếu tố địa chính tại Trung Đông trở nên căng thẳng. Nguyên nhân chính là nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh trong khi nguồn cung tín dụng không tăng tương ứng, lãi suất thường có xu hướng nhích lên.

Chọn kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền”

Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn khiến một bộ phận người dân cân nhắc lại cách sử dụng tiền nhàn rỗi.

Sau nhiều năm dành dụm được khoảng 800 triệu đồng, vợ chồng chị Minh Hải (ngụ phường Gia Định, TPHCM) từng tìm hiểu các kênh đầu tư như vàng hay bạc. Tuy nhiên, theo chị Hải, việc mua vàng thời gian gần đây khá khó khăn khi nhiều thời điểm phải xếp hàng lâu nhưng chỉ mua được số lượng nhỏ. Chị Hải từng cân nhắc đầu tư bạc theo lời giới thiệu của bạn bè nhưng khi được thông báo phải chờ khoảng nửa năm mới nhận được hàng sau khi thanh toán nên quyết định không tham gia.

Nhiều người chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng làm kênh đầu tư an toàn.

Cuối cùng, vợ chồng chị Hải lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng khi thấy lãi suất tăng. Với kỳ hạn 13 tháng và lãi suất khoảng 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được cuối kỳ gần 63 triệu đồng.

“Hai vợ chồng đều đi làm nên không có thời gian theo dõi thị trường vàng hay các kênh đầu tư khác. Gửi tiết kiệm giúp mình yên tâm hơn” - chị Hải cho biết.

Tương tự, chị Thu Thảo (ngụ phường Bình Dương, TPHCM) cho biết, gia đình vừa nhận hơn 1,5 tỷ đồng tiền bồi thường đất khi địa phương triển khai dự án. Số tiền này được gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất khoảng 7,1%/năm.

Chị Thảo nhẩm tính, nếu gửi 1,5 tỷ đồng với mức lãi suất này trong 13 tháng, số tiền lãi có thể đạt khoảng 115 triệu đồng. “Gia đình tôi làm công nhân, không rành đầu tư nên gửi ngân hàng lúc này là lựa chọn an toàn hơn. Không phải thấp thỏm lo giá vàng hay các kênh khác lên xuống thất thường” - chị Thảo chia sẻ.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SSI, trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.

Nhiều người đang áp dụng cách chia số tiền thành nhiều phần để vừa có nguồn lãi ổn định từ ngân hàng, vừa duy trì cơ hội đầu tư vào các kênh khác. Một phần khoảng 30-50% tiền nhàn rỗi được giữ trong ngân hàng như một quỹ dự phòng để đảm bảo cuộc sống và luôn sẵn sàng nguồn tiền khi cần thiết. Phần còn lại có thể cân nhắc phân bổ vào vàng, bất động sản hoặc cổ phiếu với mức độ thận trọng.