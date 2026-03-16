Lý do cán bộ thuế đến chợ gặp tiểu thương

TPO - Trước thời điểm hơn 350.000 hộ kinh doanh Hà Nội bước vào kỳ khai thuế đầu tiên theo cơ chế mới, cơ quan thuế đã lập tổ công tác xuống cơ sở, các chợ, tuyến phố để hỗ trợ tiểu thương. Lãnh đạo Thuế Hà Nội yêu cầu cán bộ phải đi đến tận nơi, gặp tận người, hướng dẫn tận việc, không thể chỉ ban hành văn bản rồi chờ người dân tự tìm hiểu.

Tại chương trình ra quân phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh ngày 16/3, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội - cho biết, trên địa bàn hiện quản lý hơn 350.000 hộ kinh doanh. Số thu từ khu vực hộ này trong năm 2025 đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024; thu qua cổng thương mại điện tử đạt 1.309 tỷ đồng, chiếm 51% toàn quốc.

Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu mỗi tổ công tác phải công khai số điện thoại hotline của cán bộ quản lý địa bàn, đường dây nóng của Thuế cơ sở và của Thuế thành phố để hộ kinh doanh biết, lưu, sử dụng khi cần hỗ trợ. Hộ kinh doanh phải biết rõ ai là người có thể hỗ trợ mình, gọi vào số nào, liên hệ ở đâu, thời gian nào.

Ông Cường cũng đề nghị các tổ công tác cần lập danh sách hộ kinh doanh để không bỏ sót, không đứt quãng, không để tình trạng ra quân xong rồi kết thúc.

Tiểu thương chợ Hà Đông tập trung lắng nghe, được hỗ trợ trước kỳ kê khai thuế đầu tiên.

Ngay sau lễ ra quân, tại 25 thuế cơ sở và 126 xã, phường, các tổ công tác đã đồng loạt xuống địa bàn để triển khai hỗ trợ trực tiếp. Thuế cơ sở 15 lựa chọn chợ Hà Đông - nơi có khoảng 1.300 hộ kinh doanh đang hoạt động làm điểm triển khai đầu tiên, với mục tiêu tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn khu vực.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Thuế cơ sở 15 - cho biết đây là khu chợ lớn, tập trung đông tiểu thương và cũng là nơi nhiều hộ từ các địa bàn khác đến giao dịch, buôn bán.

Theo ông Thắng, cơ quan thuế tập trung vào 4 nhóm nội dung hỗ trợ chính. Trước hết là hướng dẫn thực hiện quy định về tài khoản ngân hàng và kê khai với cơ quan thuế. Hiện các quy định đã rõ ràng, tuy nhiên một số hộ vẫn băn khoăn, đặc biệt về việc mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhiều hộ lo ngại việc mở tài khoản riêng có thể làm lộ thông tin doanh thu. Theo ông Thắng, đây là quy định bắt buộc và thông tin được bảo mật theo pháp luật. Cơ quan thuế đã phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ tối đa, từ mở mới đến chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản kinh doanh.

Nhiều hộ băn khoăn là việc ghi chép sổ sách kế toán. Tâm lý chung là cho rằng kế toán phức tạp, nhưng theo ông Thắng, các mẫu sổ hiện nay đã được thiết kế đơn giản, thậm chí dễ thực hiện hơn so với việc ghi chép thủ công mà nhiều hộ đang áp dụng. Việc theo dõi cũng có thể thực hiện trên các phần mềm do đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh cũng lo ngại về thời hạn nộp tờ khai thuế và khả năng bị xử phạt nếu nộp chậm.

“Chúng tôi nhắc từ sớm, từ xa để hộ kinh doanh nắm rõ quy định và tránh sai sót trong quá trình thực hiện,” ông Thắng cho biết.