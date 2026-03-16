Đại hội cổ đông lần đầu tiên, F88 trình kế hoạch chuyển sàn HOSE

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của F88, có hai tờ trình quan trọng liên quan đến tăng vốn điều lệ và chuyển sàn niêm yết HOSE. Các đề xuất này được xem là bước chuẩn bị quan trọng để F88 tiến sâu hơn vào thị trường vốn, trong bối cảnh công ty đang bước sang giai đoạn phát triển mới – thúc đẩy tài chính toàn diện cho phân khúc khách hàng bình dân.

Năm 2026, F88 tiếp tục đưa các mục tiêu tăng trưởng ấn tượng với dư nợ net hơn 7.500 tỷ đồng, tăng trưởng 33%, doanh thu 5.462 tỷ đồng, tăng 42% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.133 tỷ đồng, tăng trưởng 25%.

Đáng chú ý, trong ĐHCĐ lần này, HĐQT cũng có tờ trình tăng vốn điều lệ với tổng quy mô khoảng 1.365 tỷ đồng, thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu.

Bao gồm, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm khoảng 110 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.

Song song đó, F88 cũng dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối, với khối lượng tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án trình cổ đông, giá chào bán sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được xác định là 22.240 đồng/ cổ phiếu (giá trị sổ sách đã được điều chỉnh để phản ánh việc Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 1.200% - ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2026)

Đồng thời không thấp hơn 70% mức giá bình quân 05 phiên giao dịch gần nhất trước khi Hội đồng quản trị triển khai phương án.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán mỗi cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc xác định giá nêu trên. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán ban đầu được HĐQT phân phối tiếp theo Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết nói trên) sẽ được tự do chuyển nhượng.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho công ty con – Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 – nhằm mở rộng hoạt động cho vay cầm cố, vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Trong thời gian chờ giải ngân, số tiền thu được có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, F88 cũng dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP với khối lượng tối đa khoảng 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,82% số cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành, nhằm gắn kết lợi ích dài hạn của đội ngũ nhân sự với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nếu các phương án được cổ đông thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của F88 dự kiến sẽ tăng từ 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.466,77 tỷ đồng, qua đó tạo dư địa tài chính lớn hơn để doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo định hướng chiến lược được trình trong tài liệu Đại hội cổ đông, F88 đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn giai đoạn 2026-2030 là nền tảng tài chính toàn diện dành cho phân khúc khách hàng bình dân – nhóm khách hàng được xem là còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc củng cố cấu trúc vốn và đa dạng hóa kênh huy động vốn được xem là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn.

Hội đồng quản trị cho biết chiến lược phát triển của F88 trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tài sản và kỷ luật tài chính, thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá. Việc tăng vốn vì vậy không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Chuẩn bị chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Hội đồng quản trị F88 cũng trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ thị trường UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Theo tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền quyết định thời điểm thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và lựa chọn thời điểm niêm yết chính thức trên HOSE, phù hợp với điều kiện thị trường và quy định pháp luật hiện hành.

Việc chuyển sàn được giới quan sát thị trường đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước – nhóm nhà đầu tư thường tập trung giao dịch trên sàn HOSE.

F88 chính thức trở thành công ty đại chúng vào tháng 5/2025 và đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 8/2025. Nếu kế hoạch chuyển sàn được cổ đông thông qua, đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Trong vài năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp tài chính phi ngân hàng tìm đến thị trường vốn để huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và dịch vụ tài chính, việc niêm yết trên sàn giao dịch lớn không chỉ giúp tăng khả năng huy động vốn mà còn góp phần nâng cao uy tín và chuẩn mực quản trị.

Theo đó, các đề xuất tăng vốn và chuyển sàn của F88 cho thấy doanh nghiệp đang từng bước chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường sự hiện diện trên thị trường vốn.

Nếu được cổ đông thông qua, kế hoạch này không chỉ giúp F88 mở rộng năng lực tài chính, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển mình của doanh nghiệp từ một chuỗi dịch vụ tài chính truyền thống sang nền tảng tài chính toàn diện phục vụ khách hàng bình dân tại Việt Nam.