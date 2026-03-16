Đã có nhà đầu tư bến cảng container hơn 1,7 tỷ USD ở Đà Nẵng

Nhà đầu tư trúng thầu là một liên danh, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan.

Dự án có quy mô khoảng 172 ha (gồm 146 ha vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến), với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,76 tỷ USD) sẽ được triển khai tại phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng).

Công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm), trong đó giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Thi công ở khu vực cảng Liên Chiểu.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Đồng thời, dự án bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn nhằm phục vụ gom, chia hàng, góp phần giảm tải cho đường bộ và giảm chi phí logistics.

Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2036. Trong giai đoạn 1 (2025 - 2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng để mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ các bến cảng container cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, UBND TP. Đà Nẵng giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Trong đó, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của hồ sơ dự thầu đã cung cấp, việc đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư dự thầu theo quy định và theo các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu, nội dung đề xuất kết quả lựa chọn nhà đầu tư; bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Ban quản lý dự án tiếp tục rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan của dự án, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời UBND TP. Đà Nẵng xem xét, xử lý nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định. Trường hợp không báo cáo đầy đủ, kịp thời và để xảy ra tình trạng nhà đầu tư được lựa chọn không đảm bảo năng lực, tình trạng nhà đầu tư kiến nghị, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, các thủ tục thực hiện không tuân thủ theo quy định thì Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban quản lý thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng đảm bảo theo các văn bản quy định của Trung ương và địa phương. Trường hợp có những cá nhân, tổ chức vi phạm nhưng không báo cáo, xử lý thì căn cứ mức độ vi phạm đơn vị sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.