Phát hiện du khách nước ngoài điều khiển drone trong khu vực cấm ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Kiểm tra hành chính, ông S.A xuất trình các loại giấy tờ tùy thân nhưng không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hóa đơn, chứng từ liên quan đến phương tiện bay không người lái.

Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã tiến hành tạm giữ phương tiện bay không người lái và đang xác minh xử lý theo quy định đối với một trường hợp vi phạm là một du khách nước ngoài.

Lực lượng chức năng làm việc và kiểm tra hình ảnh, thiết bị bay của ông S.A.

Trước đó, vào lúc 15h40 phút ngày 14/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Đà Nẵng) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp khi đến khu vực công viên Biển Đông phát hiện ông S.A (SN 2001, quốc tịch Trung Quốc; hiện đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Sơn Trà) đang điều khiển cất cánh 1 phương tiện tàu bay không người lái hiệu DJL – Mavic 3 pro. Tổ tuần tra đã yêu cầu ông S.A dừng hoạt động bay để làm việc theo quy định.

Kiểm tra hành chính, ông S.A xuất trình các loại giấy tờ tùy thân nhưng không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hóa đơn, chứng từ liên quan đến phương tiện bay không người lái. Qua kết quả tra cứu thông tin, dữ liệu phần của thiết bị chưa phát hiện video, hình ảnh trong thiết bị.

Xét thấy ông S.A có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tiến hành tạm giữ phương tiện bay không người lái và đang xác minh xử lý theo quy định.

#du khách Trung Quốc #máy bay không người lái #Đà Nẵng #vi phạm quy định #sân bay #quản lý bay

