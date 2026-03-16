Ốc ruốc vào mùa, ngư dân Đà Nẵng tất bật mưu sinh từ tờ mờ sáng

TPO - Những ngày này, dọc các bãi biển ở Đà Nẵng, khi trời còn lờ mờ sáng, nhiều ngư dân đã tất bật mang theo cào, rổ, xô ra bãi cát để bắt đầu một ngày mưu sinh với ốc ruốc, loài ốc nhỏ bé nhưng mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân vùng biển.

Ốc ruốc (còn gọi là ốc lể, ốc gạo) thường xuất hiện nhiều vào thời điểm giao mùa, khi thủy triều rút để lộ những bãi cát dài ven biển. Đây cũng là lúc ngư dân tranh thủ ra bãi cào ốc. Công việc tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi mỗi lần cào chỉ thu được một lớp ốc nhỏ lẫn trong cát.

Theo ghi nhận, khoảng 4–5 giờ sáng, khi trời còn chưa hửng sáng, nhiều ngư dân đã có mặt tại các bãi biển Mân Thái, Nguyễn Tất Thành (TP. Đà Nẵng) để bắt đầu cào ốc. Dù là loài ốc nhỏ bé, ốc ruốc từ lâu đã trở thành nguồn thu nhập theo mùa của nhiều người dân ven biển, góp phần giúp họ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Ngư dân tất bật cào ốc ruốc từ tờ mờ sáng trên bãi biển. Ảnh: Duy Quốc.

Theo ngư dân địa phương, năm nay ốc ruốc xuất hiện khá nhiều, kích cỡ tương đối đồng đều nên việc cào bắt thuận lợi hơn so với một số năm trước. Mùa ốc thường bắt đầu từ khoảng tháng Giêng âm lịch, khi con nước thuận lợi; đây cũng là thời điểm ngư dân tranh thủ ra biển từ sáng sớm để cào ốc, tăng thêm nguồn thu nhập.

Dụng cụ cào ốc khá đơn giản, một cây sào dài bằng tre, gỗ hoặc inox, phía dưới gắn lưỡi cào sắt và tấm lưới nhỏ để giữ ốc.

Ông Trần Thanh Hải, ngư dân sống tại phường Sơn Trà, cho biết đã gắn bó với nghề cào ốc ruốc nhiều năm. Theo ông, công việc không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự dẻo dai và kiên nhẫn. Dụng cụ khá đơn giản, chỉ là cây sào dài bằng tre, gỗ hoặc inox, phía dưới gắn lưỡi cào sắt và tấm lưới nhỏ để giữ ốc. Khi cào, ngư dân bước thụt lùi trên bãi cát, kéo sào rà sát lớp cát dưới nước; khi thấy sào nặng tay thì dừng lại, rũ cát và rác để nhặt những con ốc nhỏ li ti.

“Ốc ruốc tươi thường được bán khoảng 30.000 đồng/lon. Nếu luộc chín hoặc xào cùng gia vị thì giá có thể lên khoảng 40.000 – 50.000 đồng, nhờ vậy cũng giúp gia đình có thêm thu nhập để trang trải phần nào chi phí sinh hoạt. Mùa ốc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nên ai cũng tranh thủ ra biển từ sớm để cào", ông Hải chia sẻ.

Theo những người buôn bán lâu năm, ốc ruốc hiện nay được khai thác theo hai cách phổ biến là cào bộ và cào ghe. Với cách cào bộ, ngư dân lội nước gần bờ và trực tiếp kéo sào trên lớp cát. Trong khi đó, cào ghe sử dụng ghe máy để đánh bắt ở vùng nước sâu hơn ngoài khơi.

Bà Nguyễn Hương, một người bán ốc, cho biết cách khai thác ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng ốc, trong đó ốc cào gần bờ thường được khách ưa chuộng hơn. “Ốc cào bằng ghe thường theo chuyến dài ngày, ghe chạy mạnh nên cát lọt vào vỏ. Khi luộc lên dễ bị xạo cát, thịt cũng nhạt hơn so với ốc cào gần bờ”, bà Hương cho hay.

Ốc ruốc là món ăn được nhiều người dân ưa chuộng.

Dù thưởng thức ốc ruốc đòi hỏi sự kiên nhẫn khi phải tỉ mỉ khều từng con ốc nhỏ, món ăn này vẫn có sức hấp dẫn riêng. Với nhiều người, ăn ốc ruốc không chỉ là thưởng thức hương vị biển mà còn là thú vui nhâm nhi chậm rãi, vừa khều ốc vừa trò chuyện rôm rả cùng bạn bè.

Mỗi mùa ốc về, những bãi cát ven biển ở Đà Nẵng lại trở nên rộn ràng hơn, mang theo nhịp mưu sinh quen thuộc của ngư dân và hương vị đặc trưng của biển miền Trung.