Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cháy thùng nhiên liệu vì máy bay không người lái, sân bay Dubai 'tê liệt'

Minh Hạnh

TPO - Các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Dubai - một trong những trung tâm hàng không bận rộn nhất thế giới - đã tạm thời bị đình chỉ sau khi một thùng nhiên liệu gần đó bốc cháy vì sự cố liên quan đến máy bay không người lái.

Theo CNN, đám cháy bồn chứa nhiên liệu bùng phát trước 4h sáng 16/3, và lực lượng chức năng lập tức được điều đến hiện trường.

Sau đó, giới chức Dubai thông báo vụ cháy “đã được dập tắt” và không có thương vong nào được ghi nhận.

Đám cháy tại Sân bay Quốc tế Dubai (Nguồn: RT)

Cơ quan Hàng không Dân dụng Dubai tuyên bố tạm thời đình chỉ hoạt động sân bay “như một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách và nhân viên”.

Các hành khách được khuyến cáo nên liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin mới nhất về chuyến bay.

“Vui lòng không đến sân bay”, hãng hàng không Emirates cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nhấn mạnh rằng sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là “ưu tiên hàng đầu”.

Trước đó, máy bay không người lái Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Dubai kể từ khi xung đột bùng phát, khiến bốn người bị thương và một nhà ga bị hư hại.

RT, CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục