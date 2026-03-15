Tàu sân bay tỷ đô của Mỹ lộ điểm yếu ở Trung Đông?

TPO - Các tàu sân bay, vốn được coi là trụ cột của sức mạnh quân sự Mỹ, đã bộc lộ những điểm yếu trong cuộc xung đột ở Trung Đông, khi đối mặt với hệ thống vũ khí chính xác của Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Reuters)

Nhận định trên được đưa ra bởi ông Alexander Stepanov, chuyên gia thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia (Nga), trong bối cảnh các tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln của Mỹ đang tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo ông Stepanov, ban đầu tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã phải lùi ra xa khỏi bờ biển Iran để giữ khoảng cách an toàn. Sau đó, Iran cho biết con tàu này đã quay trở về căn cứ vì đối mặt nguy cơ bị hư hại.

Tương tự, tàu sân bay đắt tiền và tiên tiến USS Gerald R. Ford cũng đã bộc lộ một số điểm yếu khi gặp sự cố ngay cả khi chưa tham gia các hoạt động chiến đấu trực tiếp. Các sự cố bao gồm ngập nước do vấn đề kỹ thuật đến hỏa hoạn trên tàu.

“Chúng ta đang chứng kiến sự xói mòn chiến lược cốt lõi của Mỹ trong việc phô trương sức mạnh quân sự, khi các tàu sân bay tốn kém mất đi vị thế là trụ cột chính và yếu tố đe dọa nhất", ông Stepanov nói.

Ông cho biết thêm, rằng việc sử dụng tàu sân bay tỏ ra tốn kém và không hiệu quả, vì chúng chỉ có thể được triển khai tương đối an toàn ngoài tầm bắn của vũ khí chính xác.

"Kết quả là, các hệ thống vũ khí chính xác tầm xa rẻ hơn nhiều của Iran đã vô hiệu hóa hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đô la", chuyên gia này nhận định.

Tuần trước, có thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tàu sân bay thứ ba - USS George H.W. Bush - đến Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động tác chiến.

Nếu thông tin về việc triển khai được xác nhận, đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Mỹ được điều đến Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát, một sự phô trương sức mạnh hiếm thấy trong lịch sử hiện đại.

Lực lượng Mỹ cần thêm tàu ​​sân bay được cho là vì họ đang thiếu hụt sức mạnh không quân chiến thuật cho một cuộc chiến quy mô lớn.

Tuy nhiên theo giới truyền thông, đằng sau màn phô trương sức mạnh khổng lồ này là một cuộc khủng hoảng âm thầm trong Hải quân Mỹ: sự mệt mỏi của các hạm đội vì hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Tàu USS Gerald R. Ford đã được triển khai từ tháng 6/2025 và hiện đang hoạt động trên biển hơn 240 ngày. Việc đưa tàu USS George H.W. Bush vào khu vực tác chiến không chỉ nhằm mục đích gây áp lực tối đa lên Tehran, mà còn được cho là để giải cứu những thủy thủ đoàn đã kiệt sức.