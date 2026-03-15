Israel tuyên bố loại bỏ hai quan chức tình báo cấp cao của Iran

TPO - Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ hai quan chức tình báo cấp cao của Iran trong một cuộc tấn công ở Tehran ngày 13/3, không lâu sau khi hai quan chức này được chỉ định để thay thế người tiền nhiệm.

Israel cho biết, ông Abdollah Jalali-Nasab và ông Amir Shariat là các quan chức cấp cao trong Cục Tình báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya.

“Sau khi người đứng đầu Cục Tình báo - ông Saleh Asadi - bị loại bỏ trong đòn tấn công mở màn của Chiến dịch Sư Tử Gầm, ông Jalali và Shariat đã được bổ nhiệm để thay thế”, đại diện quân đội Israel cho biết.

“Cả hai người đều thân cận với giới lãnh đạo Iran. Nhánh tình báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya chịu trách nhiệm phân tích thông tin tình báo”.

“Thông tin tình báo được trình bày cho các quan chức an ninh cấp cao của Iran, trên cơ sở đó, các hoạt động chống lại Israel được tiến hành”, đại diện quân đội Israel cho biết thêm.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin này.