Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các quốc gia đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia đưa tàu chiến tới eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh tuyến hàng hải quan trọng này, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn do căng thẳng ở Trung Đông.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, nên đưa tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho eo biển luôn rộng mở và an toàn".

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế này sẽ đưa tàu chiến đến khu vực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Trong bài đăng hôm thứ Bảy (14/3), Tổng thống Trump khẳng định năng lực quân sự của Iran đã bị loại bỏ nhưng ông thừa nhận nước này vẫn có khả năng tấn công eo biển.

"Chúng tôi đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng điều khiển một hoặc hai máy bay không người lái, thả thủy lôi, hoặc phóng tên lửa tầm gần đến đâu đó dọc theo hoặc trong tuyến đường thủy này, bất kể họ bị đánh bại nặng nề đến mức nào", ông viết.

Trong khi kêu gọi các quốc gia đưa tàu chiến đến eo biển, Tổng thống Trump nói thêm rằng "Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào bờ biển và liên tục bắn hạ các tàu thuyền của Iran. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ sớm mở được eo biển Hormuz, đảm bảo an toàn và tự do".

Hôm thứ Sáu (13/3), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu trên đảo Kharg của Iran - nơi xử lý phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Ông Trump cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo, "nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác" can thiệp vào việc tàu thuyền đi qua eo biển.

Eo biển Hormuz là điểm trung chuyển chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Ở điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng khoảng 54 km.

Quỳnh Như
CNN
#Tổng thống Trump #Eo biển Hormuz #tàu chiến #An ninh hàng hải #Iran #dầu khí #quân sự #tấn công #Trung Đông

