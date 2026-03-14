Ukraine hứng cuộc tập kích gần 70 tên lửa từ Nga

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Không quân Ukraine ghi nhận 498 vũ khí được phóng đi, trong đó 460 vũ khí bị vô hiệu hoá.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa phóng từ trên không, mặt đất và trên biển. Tổng cộng 498 vũ khí đã được phóng đi, trong đó gồm 430 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 68 tên lửa các loại (2 tên lửa siêu thanh Zircon, 13 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 25 tên lửa hành trình Kalibr, 24 tên lửa hành trình Kh-101 và 4 tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay Kh-59/69).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Bryansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtars, Hvardiiske, Chauda thì tên lửa được phóng từ Bryansk, Vologda, Kursk, Crimea, Biển Đen và Biển Caspi.

Theo dữ liệu sơ bộ, tính đến 9 giờ sáng, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 460 mục tiêu bao gồm 58 tên lửa và 402 máy bay không người lái các loại. Cùng lúc đó, 6 tên lửa và 28 máy bay không người lái tấn công khác đã bắn trúng 11 địa điểm, và mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, thông tin về 4 tên lửa còn lại đang được cập nhật.

Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã tấn công các địa điểm ở Kiev, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk và tỉnh Mykolaiv.

"Mục tiêu chính của Nga là cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev, tuy nhiên, các tòa nhà dân cư, trường học và các cơ sở kinh doanh dân sự cũng bị trúng bom trực tiếp và hư hại. Cho đến nay, đã có bốn người thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương, và một số người vẫn đang được điều trị y tế."

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mỗi đêm Nga tiến hành các cuộc tấn công đều cho thấy hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn là nhu cầu cấp thiết. Ông nhấn mạnh rằng các thỏa thuận về cung cấp tên lửa không nên bị trì hoãn mà cần được triển khai càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, những thỏa thuận nhằm tăng cường sản xuất tên lửa phòng không cũng là hướng đi quan trọng và đòi hỏi sự tập trung tối đa.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #tấn công #tên lửa #phòng thủ #hạ tầng #quốc phòng #năng lượng

