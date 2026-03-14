UAE bắt giữ 45 người vì chia sẻ hình ảnh các cuộc tấn công của Iran

Minh Hạnh

TPO - Cảnh sát Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cho biết đã bắt giữ 45 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau vì chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào nước này.

Trong một thông báo đưa ra ngày 14/3, cảnh sát cho biết, việc đăng tải hình ảnh về các cuộc tấn công của Iran có thể gây lo ngại và dẫn đến việc lan truyền tin đồn trong cộng đồng.

Cảnh sát nói thêm, rằng các biện pháp pháp lý và hành chính đã được thực hiện đối với những người bị bắt.

Theo luật của UAE, những người bị bắt có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm và mức phạt từ khoảng 5.500 đến 54.500 USD. Người nước ngoài có nguy cơ bị trục xuất.

Chiến dịch này dường như đã phát huy hiệu quả, khi số lượng hình ảnh về các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái xuất hiện trên mạng trong những ngày gần đây giảm đáng kể so với những ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Tại Dubai, cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không nên chụp ảnh các địa điểm quan trọng. “Có thể đó chỉ là một bức ảnh, nhưng đối với một số người, đó là thông tin. Không nên chụp ảnh hoặc chia sẻ thông tin về các địa điểm an ninh quan trọng. Bảo vệ lực lượng an ninh là trách nhiệm quốc gia, giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta”, trích thông báo.

Đầu tuần này, Qatar cho biết đã bắt giữ hơn 300 người vì quay video các cuộc không kích của Iran.

Vài ngày sau, Bahrain thông báo bắt giữ sáu cá nhân với các cáo buộc tương tự. Bộ Nội vụ nước này kêu gọi công chúng “kiềm chế việc lan truyền, đăng lại các video hoặc tin tức không đáng tin cậy để tránh bị truy tố”.

RT, Daily Mail
#Trung Đông #UAE #Iran #Dubai #Abu Dhabi #không kích #tên lửa #máy bay không người lái

