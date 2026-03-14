Quân và dân Trường Sa đưa lá phiếu bầu cử đến từng ngư dân

Hồ Nam - Lữ Hồ
TPO - Bên cạnh các hoạt động dâng hương tại Đài tưởng niệm, quân và dân đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tích cực tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đánh bắt hải sản quanh khu vực thực hiện quyền công dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 14/3, trong không khí phấn khởi chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảo Trường Sa tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh và thể thao đầy ý nghĩa.

Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, và các quân, dân đặc khu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa.

Dự lễ dâng hương có ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, Chủ tịch Hội đồng bầu cử đặc khu, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Quân, dân đảo Trường Sa dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, quân và dân đảo Trường Sa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ nguyện một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cán bộ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tuyên truyền vận động ngư dân vào đăng ký bầu cử.

Điểm nhấn trong các hoạt động chiều 14/3 là công tác tuyên truyền, vận động ngư dân. Không để bất kỳ cử tri nào lỡ nhịp ngày hội lớn, quân và dân trên đảo tích cực tiếp cận, tuyên truyền cho các tàu cá đang khai thác hải sản quanh khu vực về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 đăng ký cho ngư dân tham gia bầu cử.

Việc hướng dẫn ngư dân đăng ký bầu cử ngay tại đảo không chỉ đảm bảo quyền lợi chính trị của bà con mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền.

