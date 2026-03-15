Iran ra tối hậu thư, cảnh báo có thể biến các cơ sở dầu mỏ liên quan Mỹ thành 'đống tro tàn'

TPO - Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng có liên hệ với Mỹ trên khắp Trung Đông nếu nhiều địa điểm năng lượng của nước này bị tấn công.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran cho biết: "Nếu xảy ra các cuộc tấn công vào những địa điểm năng lượng của Iran, tất cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng thuộc về những công ty dầu mỏ trong khu vực có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Mỹ sẽ bị phá hủy và biến thành đống tro tàn".

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, UAE hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào sáng thứ Bảy (14/3), Iran đã đưa ra cảnh báo cho người dân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), kêu gọi họ tránh xa các cảng chính của nước này.

Quân đội Iran cũng tuyên bố "có quyền chính đáng" để nhắm mục tiêu vào UAE, cụ thể là "các điểm xuất phát phóng tên lửa của Mỹ tại cảng biển, bến tàu và căn cứ quân sự của Mỹ".

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Hôm thứ Sáu (13/3), ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, mô tả đây là "một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông".

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

"Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông nói thêm.

Trong khi đó, Fars dẫn các nguồn tin cho biết hơn 15 vụ nổ đã được ghi nhận trên đảo Kharg trong các cuộc tấn công của Mỹ. Theo các nguồn tin này, đợt không kích được cho là nhằm vào hệ thống phòng không, một căn cứ hải quân và sân bay, nhưng không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Hãng thông tấn này cũng cho biết khói dày đặc đã bốc lên từ một số khu vực trên đảo.