Sau vụ Mỹ tập kích đảo Kharg, Iran cảnh báo tấn công các cảng UAE để trả đũa

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức Iran cho biết hoạt động của các công ty dầu mỏ trên đảo Kharg “vẫn đang diễn ra bình thường”, sau khi quân đội Mỹ tuyên bố tấn công hòn đảo chiến lược này. Cùng lúc đó, quân đội Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cảng và bến tàu ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để trả đũa, vì quân đội Mỹ được cho là phóng tên lửa tấn công Iran từ UAE.

Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “cuộc tấn công của quân đội Mỹ đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg. Ông cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi tấn công sang các cơ sở dầu mỏ trên đảo nếu Iran tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

Phát biểu trên Nour News ngày 14/3, ông Ehsan Jahaniyan - Phó Thống đốc tỉnh Bushehr - cho biết: “Hiện tại, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, và các hoạt động của các công ty đặt trụ sở trên đảo Kharg vẫn đang diễn ra bình thường”.

Theo ông Jahaniyan, cuộc tấn công không gây thương vong cho quân nhân, nhân viên công ty hay cư dân trên đảo. Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết, không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào bị hư hại.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg đã nhắm trúng hơn 90 mục tiêu quân sự, trong khi “bảo toàn” cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo.

“Đêm qua, lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X. “Cuộc tấn công đã phá hủy các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 1,5 km ngoài khơi bờ biển Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Iran cảnh báo trả đũa

Quân đội Iran ngày 14/3 cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cảng và bến tàu ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg.

Theo quân đội Iran, Mỹ đã phóng tên lửa từ các vị trí được giấu kín trong các cảng, bến tàu và hầm trú ẩn bên trong các thành phố của UAE.

“Chúng tôi cảnh báo giới lãnh đạo UAE rằng Iran coi việc tấn công vào vị trí phóng tên lửa của Mỹ - những vị trí được giấu kín trong các cảng, bến tàu và hầm trú ẩn ở các thành phố của UAE - là quyền chính đáng của Iran nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran - ông Ebrahim Zolfaghari - cho biết.

Trong cảnh báo gửi tới UAE, Iran cũng kêu gọi dân thường tránh xa các cảng và bến tàu để đảm bảo an toàn.

UAE, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công trả đũa của Iran, tuần này khẳng định rằng tư thế phòng thủ của họ vẫn không thay đổi.

Đám cháy lớn tại cảng Fujairah. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, UAE báo cáo một vụ cháy lớn ở cảng Fujairah, gần Eo biển Hormuz. Văn phòng Truyền thông Fujairah cho biết, đám cháy bùng phát khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị chặn rơi xuống, mặc dù không có thương vong nào được báo cáo.

Cảng Fujairah là một trong những trung tâm dầu mỏ lớn của UAE, vận chuyển hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày.

