Ngoại trưởng Iran bác bỏ thông tin Lãnh tụ tối cao bị thương nặng

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bị thương nặng.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

“Không có vấn đề gì với Lãnh tụ tối cao. Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp và sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với MS Now.

Trong phát biểu ngày 13/3, ông Hegseth nói rằng nhà lãnh đạo mới của Iran "bị thương và có thể bị biến dạng", đặt ra câu hỏi về khả năng lãnh đạo đất nước của ông sau gần 2 tuần Mỹ và Israel triển khai chiến dịch tấn công.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện kể từ khi ông được hội đồng giáo sĩ bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao. Một quan chức Iran cho biết, nhà lãnh đạo tối cao bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi cũng bác bỏ cáo buộc Iran đã đóng hoàn toàn eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Ông khẳng định rằng tuyến đường chỉ bị chặn với các tàu liên quan đến Mỹ và Israel.

“Chỉ đóng đối với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, không phải đối với các nước khác”, ông nói.

Ông Araghchi tuyên bố Tehran sẽ trả đũa cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào đảo Kharg, nơi xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, và cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào liên quan đến các công ty Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran cho rằng các cuộc tấn công vào Iran được phóng từ lãnh thổ UAE, cụ thể từ Ras Al Khaimah và một địa điểm gần Dubai. Ông gọi đây là điều “rất nguy hiểm” và “không thể chấp nhận được” vì gần khu dân cư.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã trả lời rằng họ sẽ trả đũa nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng của chúng tôi bị tấn công”, ông Araghchi nói.

Khi được hỏi về hỗ trợ quân sự từ Nga và Trung Quốc, ông Araghchi khẳng định cả hai quốc gia là “đối tác chiến lược” với hợp tác quân sự đang diễn ra, nhưng từ chối nói cụ thể.

Về vấn đề đàm phán hạt nhân, ông Araghchi phủ nhận cáo buộc từng đe dọa vũ khí hóa kho uranium làm giàu của Iran, nói rằng ông chỉ cố gắng truyền đạt mức độ nhượng bộ mà Iran sẵn sàng chấp nhận. “Chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận. Đó là thực tế”, Ngoại trưởng Iran nói.

“Đây là một cuộc chiến áp đặt lên chúng tôi. Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này. Chúng tôi chỉ đang tự vệ”, Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Theo số liệu ước tính, hơn 3.000 người, bao gồm cả dân thường và binh lính, đã thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.

CNN
