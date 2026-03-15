Phong trào Houthi dọa đóng cửa Eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ - Israel leo thang chiến tranh với Iran

Minh Hạnh

TPO - Eo biển Bab el-Mandeb rất quan trọng đối với thương mại Á - Âu. Bất kỳ tàu nào đi lại giữa châu Âu và châu Á qua Kênh đào Suez đều phải đi qua đây. Do đó, nếu nó bị phong tỏa, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm Eo biển Hormuz vẫn bị “đóng băng”.

Eo biển Bab el-Mandeb. (Ảnh: Getty Images)

Một chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Houthi ở Yemen cảnh báo, nhóm này có thể phong tỏa Eo biển Bab el-Mandeb - một tuyến đường thủy chiến lược khác - để hỗ trợ Iran trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Press TV đưa tin.

“Một khi quyết định can thiệp được đưa ra, biện pháp đầu tiên có thể là tuyên bố chính thức phong tỏa đường thủy chống lại Mỹ và Israel”, chỉ huy Abed al-Thawr nói. “Do đó, các tàu buôn và tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay, hướng đến lãnh thổ Mỹ và các vùng lãnh thổ khác có thể bị chặn lại”.

Trước đây, lực lượng Houthi đã áp đặt một cuộc phong tỏa đường thủy tương tự trên Biển Đỏ đối với các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Eo biển Bab el-Mandeb nối Biển Đỏ và Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải, và xa hơn nữa là Đại Tây Dương. Điểm hẹp nhất của eo biển này rộng khoảng 29 km. Đây là một điểm nghẽn hàng hải, nơi ước tính 10% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua.

Tuyến đường này rất quan trọng đối với thương mại Á - Âu. Bất kỳ tàu nào đi lại giữa châu Âu và châu Á qua Kênh đào Suez đều phải đi qua đây. Do đó, nếu nó bị phong tỏa, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm Eo biển Hormuz vẫn bị “đóng băng”.

Lời cảnh báo từ lực lượng Houthi được đưa ra sau khoảng hai tuần bùng phát xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, thủ lĩnh Houthi - Abdul Malik al-Houthi - cho biết, lực lượng của ông đã "đặt tay lên cò súng" và sẵn sàng can thiệp nếu xung đột leo thang.

Cùng lúc đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cảnh báo, Tehran có thể mở rộng chiến dịch hàng hải của mình sang một điểm nghẽn chiến lược thứ hai. Theo Al Jazeera, quan chức này cho biết cuộc xung đột có thể sớm leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Vì Tehran vẫn còn "nhiều quân bài để chơi", bao gồm cả khả năng gây áp lực lên Eo biển Bab el-Mandeb.

Youssef Cherif, Giám đốc Trung tâm Toàn cầu Columbia cho biết, việc lực lượng Houthi phong tỏa Eo biển Bab el-Mandeb là một phần trong "chiến lược ba giai đoạn của Iran".

"Đầu tiên sẽ là các cuộc tấn công của Iran nhằm phong tỏa Eo biển Hormuz. Sau đó là các cuộc tấn công của Hezbollah từ Li-băng nhằm đánh lạc hướng Israel. Và tiếp theo sẽ là lực lượng Houthi, những người sẽ phong tỏa Eo biển Bab el-Mandeb", chuyên gia Cherif viết trên X.

Minh Hạnh
RT, India Today
Xem thêm

Cùng chuyên mục