Nguy cơ tiềm ẩn trong kế hoạch hộ tống tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz

TPO - Một chuyên gia chính sách đối ngoại cảnh báo, kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều tàu chiến đến Eo biển Hormuz để hộ tống tàu chở dầu là một “nhiệm vụ rất nguy hiểm”.

(Ảnh: Reuters)

Không lâu sau khi xung đột bùng phát hôm 28/2, Iran đã tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy mà khoảng 20% ​​lượng dầu thô của thế giới đi qua, gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu và khiến Tổng thống Mỹ Trump phải cân nhắc việc điều tàu hải quân đến để nối lại vận chuyển hàng hải.

Ngày 14/3, Tổng thống Trump tuyên bố “các quốc gia khác” sẽ điều tàu chiến “phối hợp” với Mỹ để bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz, mặc dù không rõ ông Trump đang ám chỉ những quốc gia nào.

Sau đó, ông viết trong một bài đăng trên Truth Social: “Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác” sẽ điều tàu đến khu vực này.

Tuy nhiên, theo bà Rosemary Kelanic - Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Defense Priorities, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm.

Bà Kelanic cho biết, Iran kiểm soát vùng đất trên cao ở phía bắc eo biển, cho phép nước này tiến hành nhiều cuộc tấn công khác nhau, từ máy bay không người lái đến tên lửa.

Bề ngang khá hẹp của eo biển cũng làm tăng thêm rủi ro. “Vì họ có thể tấn công từ bờ biển, nên không có đủ thời gian phản ứng để ngăn chặn các tàu bị trúng đạn”, bà Kelanic nói.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, đã có ít nhất 17 tàu bị tấn công trong và xung quanh Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Phản ứng của các quốc gia

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không cho biết liệu nước này có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân đến Eo biển Hormuz hay không. Tuy nhiên, người phát ngôn nói với CNN rằng Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, và tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, không bị cản trở.

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản cho biết, bất kỳ quyết định nào về việc điều động tàu hải quân Nhật Bản đến Trung Đông để hộ tống tàu thuyền đều sẽ phải đối mặt với “những trở ngại lớn”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ “liên lạc chặt chẽ với Mỹ về vấn đề này và đưa ra quyết định sau khi xem xét kỹ lưỡng”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, London “hiện đang thảo luận với các đồng minh và đối tác của chúng tôi về một loạt các lựa chọn để đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực”.