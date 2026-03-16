Israel tuyên bố kéo dài chiến dịch nhằm vào Iran thêm 3 tuần

TPO - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch cho chiến dịch nhằm vào Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với "hàng nghìn mục tiêu" còn lại.

Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật (15/3) cho biết: "Chúng tôi còn hàng nghìn mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng phối hợp với đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ Vượt Qua của người Do Thái, tức khoảng ba tuần nữa tính từ bây giờ. Chúng tôi thậm chí còn có những kế hoạch chi tiết hơn cho ba tuần sau đó".

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran hôm 28/2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền tây và trung Iran, tập trung vào phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào các nhân sự thuộc các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất vũ khí.

Các quan chức Israel cũng cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu khác kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo ông Effie Defrin, "IDF không đặt ra thời hạn cứng nhắc hay lịch trình sẵn có, mà hoạt động để đạt được các mục tiêu của mình, đó là làm suy yếu nghiêm trọng Iran".

Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ ba, và quân đội Israel sáng 15/3 cho biết đã phát động các cuộc tấn công mới vào miền tây Iran.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "mạnh mẽ" nhằm vào trung tâm an ninh và trụ sở cảnh sát của Israel, đồng thời khẳng định đang tiếp tục "hoạt động phòng thủ chính đáng" bảo vệ người dân Iran.