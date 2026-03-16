Iran lần đầu phóng tên lửa hạng nặng Sejjil vào Israel

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Israel, trong đó lần đầu tiên họ triển khai tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn Sejjil.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm Chủ nhật (15/3) đã tiến hành đợt tấn công tên lửa trả đũa thứ 54 nhằm vào Israel như một phần của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4.

Theo IRGC, đợt tấn công mới bao gồm việc phóng tên lửa siêu nặng Khorramshahr được trang bị đầu đạn nặng hai tấn, cùng với tên lửa Khaybar-shekan (Khaybar-buster), Qadr và Emad.

Đáng chú ý, IRGC cho biết đây là lần đầu tiên trong chiến dịch này Iran triển khai tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Sejjil nhằm vào một trung tâm chỉ huy liên quan đến hoạt động của không quân Israel.

Theo tuyên bố của IRGC, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng, cùng với các khu vực tập trung lực lượng quân sự.

Iran phóng loạt tên lửa trong đợt tập kích trả đũa thứ 54 hôm 15/3. Nguồn: Tasnim

Việc Iran sử dụng tên lửa Sejjil được xem là bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở Trung Đông. Trong các đợt tấn công trước đó, Iran chủ yếu sử dụng các tên lửa đạn đạo như Khorramshahr và Emad, nhưng chưa triển khai hệ thống tên lửa này.

Sejjil là tên lửa đạn đạo hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn do Iran tự phát triển, còn được biết đến với các tên gọi khác như Sajjil, Ashoura hoặc Ashura. Phiên bản Sejjil-2 ước tính có tầm bắn khoảng 2.000 km và có khả năng mang tải trọng khoảng 700 kg.

Nhờ khả năng cơ động ở độ cao lớn, loại tên lửa này đôi khi được mô tả là “tên lửa nhảy múa”, ám chỉ khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa này dài khoảng 18 mét, đường kính khoảng 1,25 mét và nặng khoảng 23,6 tấn. Việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp tên lửa có thể được chuẩn bị và phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng cũ như dòng Shahab.

Chương trình phát triển Sejjil được Iran khởi động từ đầu những năm 1990. Theo CSIS, vụ phóng thử đầu tiên diễn ra vào năm 2008, khi đó tên lửa được cho là đã bay khoảng 800 km. Vụ phóng thứ hai được thực hiện vào tháng 5/2009 nhằm đánh giá các hệ thống dẫn đường và định vị cải tiến.

Kể từ đó, Iran đã tiến hành thêm một số vụ thử nghiệm. Trong lần thử nghiệm thứ sáu, tên lửa được cho là đã bay khoảng 1.900 km trước khi rơi xuống khu vực Ấn Độ Dương.