Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran cảnh báo Mỹ di dời các ngành công nghiệp khỏi khu vực

Quỳnh Như

TPO - Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm thứ Bảy (14/3) đã phát cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp khỏi khu vực, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi những khu vực gần cơ sở “mà người Mỹ là cổ đông” để tránh nguy cơ “thiệt hại”.

Tuyên bố được lực lượng IRGC đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau một loạt cuộc tấn công trong hai ngày qua nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một số công nhân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy phi quân sự ở Iran.

Các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở dầu khí và năng lượng của nước này. Trước đó, vào thứ Bảy (14/3), Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng bằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến tập đoàn hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực.

14184ffc-48de-4c5d-b179-1f24df5a5084.jpg
Những cột khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 14/3. Ảnh: AP

Cảnh báo mới nhất từ ​​Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho thấy các cơ sở liên kết với doanh nghiệp Mỹ, ngay cả gián tiếp thông qua cổ đông, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng nếu xung đột leo thang.

Trong một diễn biến mới, Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông. Theo đó, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giới chức Dubai hôm Chủ nhật (15/3) xác nhận những âm thanh lớn tại khu Marina và bãi biển Al Sufouh là do hoạt động đánh chặn. Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã “đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 máy bay không người lái được phóng từ Iran”.

Tại Ả Rập Xê Út, giới chức quốc phòng nước này cho biết đã chặn bảy máy bay không người lái tại thủ đô Riyadh cùng các khu vực phía đông của nước này.

Ở Qatar, các quan chức nước này thông báo đã đánh chặn thành công bốn tên lửa đạn đạo cùng một số máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Trong khi đó tại Kuwait, hệ thống phòng không đã phá huỷ hai máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở phía nam. Cơ quan hàng không dân dụng cũng báo cáo một hệ thống radar bị trúng đạn sau khi sân bay quốc tế Kuwait bị nhiều máy bay không người lái tấn công.

Ngoài ra, tại Iraq, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào Lãnh sự quán UAE tại khu vực Kurdistan của Iraq, làm bị thương hai nhân viên an ninh và gây hư hại một tòa nhà.

CNN
#Iran #Mỹ #xung đột #công nghiệp #Trung Đông #cơ sở hạ tầng #căng thẳng

