Thủ tướng Israel đi uống cà phê, lên tiếng về tin đồn sức khỏe

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng tải video ghi lại cảnh ông đang uống cà phê và trò chuyện với trợ lý, sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Trong đoạn video, được quay tại một quán cà phê ở ngoại ô Jerusalem, trợ lý đã hỏi Thủ tướng Netanyahu về những tin đồn liên quan đến tình hình sức khỏe của ông.

Ông đáp lại bằng cách chơi chữ với từ "chết" - từ lóng tiếng Do Thái có thể được dùng để miêu tả việc "phát cuồng" vì ai đó hoặc điều gì đó - khi ông với tay lấy một tách cà phê.

“Tôi phát cuồng vì cà phê. Anh biết không?”, ông Netanyahu nói với trợ lý.

Thủ tướng Netanyahu xuất hiện tại quán cà phê, bác tin đồn về tình hình sức khỏe. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, Thủ tướng Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị trúng tên lửa đáp trả của Iran, một bệnh viện, một bến cảng và các căn cứ quân sự.

Ông Netanyahu hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo. Nhưng ông đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến hôm 12/3, tương tự như hình thức ông đã sử dụng hồi tháng 6/2025 trong cuộc chiến 12 ngày của Israel với Iran.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Israel #Trung Đông #Mỹ #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

