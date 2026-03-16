Liên minh châu Âu bàn chuyện điều thêm tàu chiến tới Trung Đông

TPO - Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp trong hôm nay (16/3), để bàn về việc thực hiện nhiệm vụ hải quân tại Trung Đông, nhưng các nhà ngoại giao và quan chức cho biết họ không kỳ vọng sẽ mở rộng vai trò của nhiệm vụ này tới eo biển Hormuz.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch Aspides của EU được thành lập từ năm 2024, nhằm bảo vệ tàu thuyền khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trên Biển Đỏ. Trong khuôn khổ của chương trình này, 1 tàu của Ý và 1 tàu của Hy Lạp đang thực hiện nhiệm vụ.

Kể từ khi eo biển Hormuz gần như bị đóng sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2, một số quan chức châu Âu đã nghĩ đến chuyện mở rộng chương trình Aspides để tham gia vào nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư.

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng nhiệm vụ Aspides thậm chí còn chưa hiệu quả trong nhiệm vụ hiện tại.

“Vì vậy tôi rất hoài nghi việc mở rộng Aspides tới eo biển Hormuz sẽ bảo đảm an ninh lớn hơn”, ông Johann Wadephul nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD của Đức.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác cùng tham gia nỗ lực mở lại các tuyến vận tải biển.

Pháp đang tìm cách thành lập một liên minh để bảo vệ eo biển khi tình hình an ninh ổn định hơn, trong khi Anh đang thảo luận nhiều phương án với các đồng minh nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết, vẫn còn quá sớm để nói liệu EU với tư cách một khối có thể đóng vai trò trong sáng kiến như vậy hay không. Bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình Aspides đều cần sự chấp thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

“Một quyết định bảo vệ tàu thuyền tại eo biển Hormuz trong tình hình hiện nay sẽ không được các bộ trưởng đưa ra một cách nhẹ nhàng”, một nhà ngoại giao EU cho biết.

Vì vậy, các quan chức và nhà ngoại giao EU cho biết, cuộc họp ngày 16/3 của các bộ trưởng tại Brussels nhiều khả năng sẽ tập trung vào đề xuất của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas về bổ sung thêm tàu cho chương trình Aspides ở Biển Đỏ.

Tổng thống Pháp kêu gọi Iran khôi phục tự do hàng hải

Ngày 15/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lập tức chấm dứt những cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Trung Đông, dù trực tiếp hay thông qua lực lượng ủy nhiệm, bao gồm tại Li-băng và Iraq.

“Tôi nhắc lại rằng Pháp hành động trong khuôn khổ phòng vệ nhằm bảo vệ lợi ích của mình, các đối tác khu vực và tự do hàng hải, và việc đất nước chúng tôi bị nhắm mục tiêu là điều không thể chấp nhận”, ông Macron viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Macron cũng nhấn mạnh cần khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

“Tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phải được khôi phục sớm nhất có thể”, ông nói.

Tổng thống Pháp cho rằng sự ổn định lâu dài cần một khuôn khổ chính trị và an ninh mới nhằm giải quyết những lo ngại về tham vọng hạt nhân của Iran, chương trình tên lửa đạn đạo và các hoạt động trong khu vực.

“Chỉ một khuôn khổ chính trị và an ninh mới có thể đảm bảo hòa bình và an ninh cho tất cả”, ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh rằng khuôn khổ đó phải đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.