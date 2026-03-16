Tổng thống Mỹ Trump nói có thể hoãn thăm Trung Quốc, cảnh báo 'điều rất tồi tệ' với NATO

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể hoãn cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh giúp giải quyết tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz do cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ ngày 15/3. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp, bởi vì Trung Quốc nhận 90% lượng dầu từ eo biển này”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times công bố ngày 15/3. Ông cho biết muốn biết lập trường của Bắc Kinh trước cuộc gặp dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối tháng này.

“Chúng tôi muốn biết điều đó trước. Hai tuần là khoảng thời gian dài. Chúng tôi có thể hoãn”, Tổng thống Trump nói thêm về chuyến đi tới Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ trở về Washington ngày 15/3, Tổng thống Trump cho biết đã yêu cầu khoảng 7 quốc gia đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz, nhằm mở lại tuyến đường chiến lược nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới được vận chuyển qua.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris, để thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào cuối tháng này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ có tương lai ‘rất tồi tệ’

Tổng thống Trump cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các nước châu Âu, cảnh báo rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đối mặt với tương lai “rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz.

“Với những quốc gia được hưởng lợi từ eo biển này, việc họ giúp đảm bảo không có điều gì xấu xảy ra ở đó là hoàn toàn hợp lý”, Tổng thống Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn, và nói thêm rằng “nếu không có phản hồi hoặc phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho tương lai của NATO”.

Ông Trump nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Chúng tôi không nhất thiết phải giúp họ (Ukraine)… Bây giờ chúng ta sẽ xem họ có giúp chúng tôi hay không. Bởi vậy tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ ở đó vì họ nhưng họ thì không ở đó vì chúng tôi”, Tổng thống Trump nói.

Khi được hỏi ông mong muốn hỗ trợ như thế nào, ông Trump trả lời: “Bất cứ thứ gì cần thiết”, bao gồm cả tàu rà phá thủy lôi.

NATO là một liên minh phòng thủ của châu Âu và Bắc Mỹ, được thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và bảo vệ an ninh cho các thành viên. Liên minh này không được thiết kế để hỗ trợ một quốc gia khi chính quốc gia đó khơi mào chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ thất vọng với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không ủng hộ ngay lập tức chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

“Anh có thể được coi là đồng minh số một, lâu đời nhất… nhưng khi tôi yêu cầu họ tham gia, họ không muốn. Sau khi chúng tôi gần như đã loại bỏ năng lực nguy hiểm của Iran, họ mới nói ‘Ồ, chúng tôi sẽ gửi 2 tàu.’ Tôi nói rằng chúng tôi cần các con tàu đó trước khi chiến thắng, chứ không phải sau khi chiến thắng”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm lâu nay của mình rằng “NATO là con đường một chiều”.

Về Israel, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Israel nhìn chung có các mục tiêu quân sự tương đồng trong cuộc chiến với Iran, dù ông thừa nhận mục tiêu của hai bên có thể không hoàn toàn giống nhau.

“Tôi nghĩ chúng tôi có mục tiêu tương tự, dù có thể hơi khác một chút”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội hai nước.

“Mối quan hệ rất tốt. Quân đội hai bên phối hợp rất chặt chẽ. Quân đội của chúng tôi mạnh nhất thế giới. Và họ cũng có một quân đội rất tốt”, ông Trump nói và lưu ý rằng Israel sử dụng nhiều hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất.

“Họ có rất nhiều vũ khí của chúng tôi. Họ có máy bay của chúng tôi, tên lửa của chúng tôi, hệ thống Patriot của chúng tôi. Chúng tôi có những vũ khí tốt nhất thế giới”, Tổng thống Trump nói.