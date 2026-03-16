Đà Nẵng hướng dẫn chi tiết việc thuê, mua nhà ở xã hội

Nguyễn Thành
TPO - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ra mắt chuyên mục “Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội” trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch về chính sách nhà ở xã hội đến người dân.

Chuyên mục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, đồng thời người dân có thể truy cập nhanh thông qua mã QR được đăng tải trên các kênh thông tin của Sở Xây dựng. Nội dung chuyên mục tập trung cung cấp các quy định, hướng dẫn liên quan chính sách thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

screenshot-2026-03-13-at-30502-pm-9057.jpg
Chuyên mục mới của sở Xây dựng Đà Nẵng.

Cụ thể, chuyên mục đăng tải các thông tin về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, điều kiện đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội, danh sách các dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện, cùng những lưu ý quan trọng trong quá trình nộp và xét duyệt hồ sơ.

Theo Sở Xây dựng, toàn bộ nội dung được rà soát, cập nhật theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính chính xác, rõ ràng và thuận tiện cho người dân tra cứu. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận các chính sách an sinh xã hội về nhà ở, đồng thời giúp người dân dễ dàng chuẩn bị hồ sơ khi có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm hiểu thông tin tại chuyên mục, người dân nếu có vướng mắc có thể gửi câu hỏi trực tiếp thông qua hệ thống tiếp nhận phản hồi. Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, xem xét và trả lời trong ngày (trừ ngày nghỉ) nhằm kịp thời hỗ trợ, giải đáp các khó khăn phát sinh.

Việc ra mắt chuyên mục “Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội” là một trong những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguyễn Thành
#nhà xã hội #Đà Nẵng #hướng dẫn #thuê mua #chính sách

