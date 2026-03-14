MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.

Trên quỹ đất khoảng 5,84 ha, MIK Group phát triển dự án theo mô hình tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và khách sạn, gồm 5 tòa tháp: 1 tòa khách sạn 5 sao, 1 tòa căn hộ dịch vụ, 3 tòa chung cư cao cấp cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng (shophouse). Mô hình này hướng tới một quần thể đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian.

Đáng chú ý, dự kiến Tập đoàn Accor - đơn vị hàng đầu thế giới đến từ Pháp sẽ quản lý vận hành khách sạn mang thương hiệu Novotel. Sự hiện diện của thương hiệu này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng lưu trú tại Bắc Ninh trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI.

Nghi thức khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh).

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện MIK Group cho biết: “Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt và tận hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay trong cùng một khu đô thị. Với định hướng đó, dự án được phát triển với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị của địa phương, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của Bắc Ninh trong giai đoạn tới”.

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc lựa chọn Bắc Ninh nằm trong chiến lược đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp về các khu vực giáp Thủ đô. Những năm gần đây, địa phương này nổi lên như một trung tâm công nghiệp năng động của miền Bắc với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng Giám đốc MIK Group phát biểu tại lễ khởi công.

Trong bối cảnh đó, các dự án bất động sản được phát triển bài bản, tích hợp đầy đủ tiện ích được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của lực lượng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân làm việc tại địa phương.

Tại sự kiện, ông Phạm Lê Trí Dũng, đại diện Accor tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của MIK Group khi lựa chọn Bắc Ninh, một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng, để phát triển tổ hợp quy mô và bài bản. Sự hợp tác giữa Accor và MIK Group không chỉ dừng lại ở việc quản lý vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ, mà còn là sự đồng hành trong việc đưa các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế đến gần hơn với thị trường địa phương”.

Sự tham gia vận hành của Accor cùng định hướng phát triển bài bản ngay từ đầu được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những lựa chọn nhà ở và lưu trú chất lượng cho thị trường Bắc Ninh, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ đô thị tại khu vực.

Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang không chỉ đánh dấu sự hiện diện của MIK Group tại Bắc Ninh, mà còn phản ánh nhịp phát triển sôi động của địa phương. Khi công nghiệp và thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu về những không gian sống hiện đại cũng ngày càng rõ nét, từng bước định hình diện mạo đô thị mới của địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.