Đón đầu xu hướng, khu Tây sắp xuất hiện dự án căn hộ của MIK Group

P.V

Thị trường nhà ở khu Tây Hà Nội đang thiếu nguồn cung dự án mới chất lượng. Tuy nhiên, cơn khát này sẽ sớm được khoả lấp với dự án căn hộ cao cấp mới của MIK Group sắp được đưa ra thị trường.

Vị thế từ cực tăng trưởng của Thủ đô

Khu Tây được quy hoạch tập trung phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và công nghệ mới, với trọng tâm là hạ tầng giao thông đồng bộ và các khu đô thị vệ tinh hiện đại. Trên thực tế, khu vực này đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư. Là thị trường tiên phong, khu Tây đã hình thành được một nền tảng hạ tầng, đô thị, dân cư ổn định, nhưng cũng đòi hỏi việc nâng cấp thêm bằng những sản phẩm nhà ở hiện đại, theo chuẩn sống mới của cư dân “toàn cầu”. Với quy hoạch của một cực tăng trưởng mới, hiện là trung tâm hội tụ của các bộ, ngành trung ương, là “cứ điểm” của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đây là khu vực ưu tiên phát triển công nghệ cao và hình thành nên tầng lớp cư dân đô thị trẻ trung, năng động và hiện đại.

trien-lam-520231005155150.jpg
Diện mạo đô thị phía Tây Hà Nội

Với việc khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu sở hữu nhà liên tục tăng cao, thị trường nhà ở khu Tây đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các dự án ra mắt trong tương lai gần dự báo được đón nhận tốt, với triển vọng tăng giá ấn tượng, nhất là với các dự án được phát triển gắn với yếu tố hạ tầng giao thông, đô thị, theo mô hình TOD. Điều này cũng mang đến cơ hội tốt cho cả người mua ở thực và giới đầu tư, khi giá trị tài sản duy trì được sự tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Tại khu Tây, nhu cầu ở và đầu tư không chỉ gắn với đòi hỏi mang tính rất thời cuộc của thế hệ người mua nhà mới, cũng đang là sự bắt đầu cho một chu kỳ tái thiết lập, nâng cấp chuẩn sống một một lớp cư dân hiện hữu. Và khẩu vị không gì khác ngoài các sản phẩm được đầu tư bài bản, đề cao không gian, trải nghiệm sống, gắn với những giá trị mới, đặc biệt, đó rất cần là sản phẩm được phát triển bởi những thương hiệu chủ đầu tư uy tín.

Dấu ấn nhà phát triển

Có lẽ với giới quan sát, trong bức tranh chung của những nhà tạo lập thị trường, MIK Group là nhà phát triển dự án có cái chất riêng không thể trộn lẫn. Các dự án mà MIK Group đã triển khai đều cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp, với các tiêu chuẩn luôn được “tiến hoá” không ngừng. Với MIK Group, các dự án sau sẽ không chỉ kế thừa những ưu điểm của dự án trước, mà còn được nâng cao về chất lượng, thẩm mỹ, không gian sống. Điểm thú vị trong triết lý phát triển dự án của MIK Group, là luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, là hạt nhân của sự quan tâm, chăm sóc.

1-tmo-tong-the-dem.png
Dự án The Matrix One Premium (The Matrix One giai đoạn 2)

Khu Tây cũng là nơi MIK Group tạo dựng tên tuổi, bám rễ thương hiệu với thị trường bất động sản Thủ đô. Nói đến MIK Group, là nhắc nhớ đến những dấu ấn đại diện cho quá trình phát triển của một thị trường tiên phong. Những sản phẩm dòng Landmark (The Matrix One), dòng I Series như: Imperia Garden, Imperia Smart City tiêu biểu với The Sola Park, The Victoria, The Mirae Park,… đến nay mỗi khi được nhắc đến, vẫn là những biểu tượng đẹp trong hành trình kiến tạo. Hay đơn giản hơn, đó không chỉ là nhà, là nơi ước đến, chốn mong về của hàng chục ngàn gia đình, đó còn là niềm kiêu hãnh tinh tế khi được là chủ nhân của mỗi căn hộ.

Tâm điểm mới ở khu Tây

“Quen tay” với việc nâng cao chuẩn sống và tạo nên những căn hộ tiên phong cho xu hướng mới, không ít khách hàng thân thiết của MIK Group, cả những người lặng thầm yêu mến thương hiệu này có lẽ vẫn đang chờ đón cho sự xuất hiện của một dự án nhà ở mới.

Trong năm 2026, MIK Group đang có kế hoạch ra mắt tổ hợp Chung cư cao cấp - Dịch vụ thương mại HH3 Nam An Khánh với tên gọi Imperia Sky Park. Dự án toạ lạc tại lô HH3, Khu đô thị mới Nam An Khánh, An Khánh, TP.Hà Nội với quy mô hơn 4ha, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng hơn 3.000 căn hộ với thiết kế hiện đại, hệ thống tiện ích nội ngoại khu phong phú.

01-isk-tong-the.png
Ảnh phối cảnh dự án Imperia Sky Park

Nằm ngay mặt tiền đường Đại Lộ Thăng Long, cạnh tuyến Metro số 5, từ đây, các cư dân tương lai sẽ dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm thành phố. Metro số 5 kết nối trực tiếp trung tâm Thủ đô, khu hành chính phía Tây và Hoà Lạc sẽ trở thành "mạch máu" chiến lược thúc đẩy sự bùng nổ của toàn khu vực. Imperia Sky Park có được sự cộng hưởng mạch giao thông, sức bật của vành đai 3.5 và vành đai 4, kết hợp với tuyến Metro số 5,6,7 trong tương lai.

Đủ gần cho nhu cầu làm việc, giải trí, đủ xa để tránh xa sự ồn ào nhiều khi quá mức của phố thị, Imperia Sky Park sẽ tiếp tục là sản phẩm mà MIK Group viết tiếp trong trang sử kiến tạo cộng đồng thịnh vượng khu Tây. Dự án đang trong giai đoạn đầu triển khai, nhưng với cơn khát nguồn cung chất lượng cao, cả người có nhu cầu mua ở thực và giới đầu tư, Imperia Sky Park hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm phải có trong kế hoạch mua nhà năm 2026 của nhiều người.

P.V
#MIK Group #căn hộ cao cấp #khu Tây Hà Nội #Imperia Sky Park #bất động sản

