Phát triển kinh tế đêm, cú hích kích hoạt đà tăng trưởng cho bất động sản Mũi Vịnh Nha Trang

Định hướng phát triển chợ đêm tại đường Xóm Cồn được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược, không chỉ giải quyết bài toán "điểm nghẽn" về sản phẩm du lịch của Nha Trang mà còn xác lập một cực tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc tại giao điểm "vàng" giữa sông Cái và vịnh biển.

Theo Đề án phát triển kinh tế ban đêm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, thành phố biển Nha Trang sẽ triển khai các khu vực hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại khu vực đường Xóm Cồn và khu Hòn Một nhằm mục tiêu giữ chân du khách và kích thích chi tiêu. Đây không chỉ là một thông tin quy hoạch đơn thuần, mà theo giới quan sát, nó là tín hiệu cho thấy trọng tâm thương mại - du lịch của Nha Trang sẽ có sự dịch chuyển mạnh mẽ về phía Bắc cầu Trần Phú, tạo thế đối trọng và giảm tải cho khu vực Quảng trường 2/4 truyền thống.

"Cơn khát" kinh tế đêm và lời giải từ đường Xóm Cồn

Nha Trang từ lâu đã khẳng định vị thế là "thủ phủ" du lịch biển của cả nước. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2025 địa phương đón hơn 16,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt. Tuy nhiên, một nghịch lý tồn tại nhiều năm qua là dù lượng khách đông, mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú của du khách tại Nha Trang vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, một phần do thiếu các hoạt động giải trí, mua sắm về đêm đẳng cấp.

Khu vực đường Xóm Cồn, nơi được chọn làm mô hình chợ đêm Nha Trang

Việc lựa chọn đường Xóm Cồn để phát triển phố đêm được đánh giá là một nước cờ chiến lược về quy hoạch đô thị. Đường Xóm Cồn sở hữu vị trí đắc địa hiếm có: chạy dọc theo bờ kè nam sông Cái, kết nối trực tiếp với trục đường xương sống Trần Phú và nằm ngay dưới chân cầu Trần Phú.

Nếu khu chợ đêm hiện tại, gần tháp Trầm Hương thường xuyên quá tải và nằm sâu trong lõi nội đô đông đúc, thì Xóm Cồn mang đến một không gian mở, thoáng đãng với tầm nhìn hướng sông và biển. Quy hoạch này hứa hẹn kiến tạo nên một quần thể du lịch – giải trí – ẩm thực ven sông sầm uất, mang dáng dấp của những mô hình kinh tế đêm ven sông thành công trên thế giới như Clarke Quay (Singapore) hay Asiatique (Thái Lan).

Chợ đêm Asiatique bên bờ sông Chao Phraya, một trong những biểu tượng du lịch giải trí đêm của Thái Lan

Khi phố đêm Xóm Cồn đi vào hoạt động, khu vực này sẽ chuyển mình từ một tuyến đường ven sông thành "thương cảng" du lịch sôi động bậc nhất. Hàng loạt dịch vụ phụ trợ như nhà hàng, cà phê, cửa hàng lưu niệm, và đặc biệt là dịch vụ lưu trú sẽ bùng nổ để phục vụ dòng khách khổng lồ đổ về đây mỗi đêm.

Thực tế từ các thị trường như Đà Nẵng hay Phú Quốc cho thấy, bất động sản nằm trong bán kính đi bộ đến các khu kinh tế đêm luôn có tốc độ tăng giá và tỷ suất khai thác cho thuê vượt trội so với mặt bằng chung từ 30-50%. Điều này lý giải vì sao giới đầu tư sành sỏi đã bắt đầu chuyển hướng dòng vốn về khu vực "Mũi Vịnh" sông Cái – nơi được xem là quỹ đất vàng phát triển đô thị cuối cùng tại trung tâm Nha Trang.

Tọa độ vàng mũi Vịnh, nơi hội tụ của dòng chảy thịnh vượng

Trong bối cảnh quỹ đất phát triển căn hộ ven biển gần như cạn kiệt, khu vực giao điểm giữa sông Cái và biển Nha Trang càng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là vị trí độc tôn sở hữu địa thế "kề sông, cận biển" – theo phong thủy phương Đông là thế đất "tụ khí sinh tài", mang lại sự thịnh vượng lâu dài.

Nổi bật nhất tại khu vực này phải kể đến dự án Welltone Luxury Residence. Dự án sở hữu lợi thế "kép" hiếm có, thứ nhất, vị trí cửa ngõ đón đầu dòng khách di chuyển từ phía Bắc (khu vực Bắc Vân Phong, các resort Bãi Tiên) vào trung tâm thành phố. Thứ hai, kết nối trực tiếp phố đêm, chỉ vài bước chân, cư dân và du khách lưu trú tại Welltone vừa có thể hòa mình vào không khí lễ hội của chợ đêm Xóm Cồn, vừa tận hưởng được sự riêng tư cần thiết.

Welltone Luxury Residence sở hữu vị trí độc tôn với địa thế "kề sông, cận biển"

Welltone Luxury Residence còn được ví như “di sản truyền đời” khi là dự án căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài tọa lạc ngay trên quỹ đất ven biển đắt giá. Giới đầu tư nhận định, sở hữu một căn hộ mặt tiền biển có sổ hồng lâu dài giống như nắm giữ một món bảo vật. Số lượng hữu hạn và tính độc tôn của vị trí, đảm bảo tài sản này chỉ có thể tăng giá theo thời gian, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường.

Khi “wellness” gặp gỡ “phồn hoa” khai mở chuẩn sống mới

Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch ngoại khu, nội khu dự án Welltone Luxury Residence cũng được phát triển theo hướng đón đầu nhu cầu của giới thượng lưu và du khách quốc tế, xu hướng sống "wellness living”. Tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của khối đế thương mại, tầng tiện ích và các tầng căn hộ được quy hoạch một ốc đảo nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Chủ đầu tư đã mạnh tay dành không gian lớn để kiến tạo hồ bơi vô cực rộng 1.200m² ngắm trọn vịnh Nha Trang, phố đi bộ trên không dài 1.800m. Hệ thống công viên nội khu và ngoại khu lên đến hàng nghìn mét vuông, đóng vai trò là "lá phổi xanh", mang lại bầu không khí trong lành, tái tạo năng lượng.

Welltone Luxury Residence sở hữu hệ tiện ích wellness cùng tầm nhìn ôm trọn sông Cái

Mặt khác, Nha Trang đang đứng trước vận hội mới nhờ sự bứt phá ngoạn mục về hạ tầng giao thông. Theo đó, tuyến cao tốc TP.HCM – Nha Trang, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang và sẽ tiếp tục góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn, tạo dòng khách du lịch nội địa khổng lồ bằng đường bộ. Về hàng không và đường thuỷ, sân bay quốc tế Cam Ranh liên tục mở rộng các đường bay thẳng đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Cảng Nha Trang cũng đón nhận sự trở lại mạnh mẽ của các siêu du thuyền quốc tế.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông vĩ mô và quy hoạch kinh tế đêm tại Xóm Cồn đang tạo nên bệ phóng vững chắc cho thị trường bất động sản khu vực này. Trong đó, Welltone Luxury Residence với lợi thế vị trí "trái tim" của khu vực mũi Vịnh, cộng hưởng cùng pháp lý sở hữu lâu dài và mô hình sản phẩm wellness bài bản, được dự báo sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới.