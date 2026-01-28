Khang Điền bàn giao sổ hồng cho cư dân Gladia by the Waters, động thổ phân khu cao tầng

Liên doanh Keppel - Khang Điền vừa bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng tại phân khu thấp tầng dự án Gladia by the Waters, Võ Chí Công, TP.HCM.

Gladia by the Waters đã hoàn tất xây dựng hơn 200 căn biệt thự và nhà liên kế cùng các tiện ích, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, sẵn sàng bàn giao nhà khách hàng. Đây là dự án khởi đầu trong tổng thể quy hoạch khoảng 30ha do Khang Điền phát triển, với gần 5.000 sản phẩm căn hộ cao tầng, nhà phố và biệt thự. Lộ trình đến năm 2030, toàn khu sẽ được triển khai đồng bộ với hệ thống công viên, tiện ích giải trí, giáo dục, y tế, dự kiến thu hút gần 20.000 cư dân về sinh sống, hình thành một khu đô thị năng động, hiện đại và giàu sức sống tại khu Đông TP.HCM.

Gladia by the Waters tọa lạc trên trục Võ Chí Công, gần nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao. Đồng thời kết nối thuận tiện với Xa lộ Hà Nội, các khu Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, An Phú, An Khánh chỉ trong vòng 15 phút. Cách 20 phút đến Chợ Bến Thành và Phú Mỹ Hưng, khoảng 45 phút đến Sân bay quốc tế Long Thành.

Gladia by the Waters hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm khi nút giao An Phú, vòng xoay Mỹ Thủy hoàn thiện; nâng cấp và mở rộng đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định. Đặc biệt, tuyến Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, cầu Cát Lái và quy hoạch tuyến Metro số 6 sẽ góp phần giảm áp lực cho Vành đai 2, tạo nên mạng lưới giao thông thông thoáng, tăng khả năng kết nối liên vùng.

Dự án Gladia by the Waters do Keppel & Khang Điền phát triển mở bán tháng 10/2025 và vừa tổ chức bàn giao sổ hồng cho cư dân ngày 25/1.

Việc triển khai phân khu cao tầng hơn 600 căn hộ, dự kiến bàn giao quý IV/2027, là mảnh ghép quan trọng tiếp theo trong tổng thể khu đô thị, mở ra dư địa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Khang Điền từ năm 2026.

Lễ Động thổ phân khu cao tầng đầu tiên thuộc Gladia by the Waters diễn ra ngày 25/1, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị bền vững

Năm 2025, Khang Điền cho biết lợi nhuận ròng sơ bộ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. Doanh nghiệp cũng chia sẻ mục tiêu lợi nhuận năm 2026 là trên 2.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Giai đoạn 2026–2027 được xác định là thời điểm tăng trưởng mạnh của Khang Điền khi triển khai cùng lúc 4 dự án tại TP.HCM trên tổng quỹ đất hơn 150ha, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 6.000 căn hộ, hơn 1.000 căn biệt thự - nhà phố và 60 ha đất công nghiệp với pháp lý hoàn chỉnh.

Trên nền tảng quỹ đất lớn, pháp lý vững chắc, Khang Điền cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho cổ đông, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Cụ thể, tại khu Tây Nam, trên trục Nguyễn Văn Linh, Khang Điền đã hoàn tất pháp lý cho quỹ đất 13 ha với gần 1.500 sản phẩm nhà ở và đang triển khai hạ tầng, kỳ vọng gia tăng giá trị khi dự án cầu – đường Bình Tiên khởi công. Ở mảng khu công nghiệp, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng hơn 100 ha đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và đang đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, quỹ đất phát triển đô thị trung – dài hạn gần 400 ha tại TP.HCM tiếp tục được hoàn thiện pháp lý theo kế hoạch.