Hà Nội 'siết' phát triển chung cư cao tầng nội đô

TPO - Hà Nội định hướng kiểm soát phát triển chung cư tại khu vực nội đô lịch sử - đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải bài toán quá tải dân số, hạ tầng và từng bước tái cấu trúc không gian đô thị lõi của Thủ đô.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021–2030. Nghị quyết xác định rõ định hướng kiểm soát phát triển nhà ở tại khu vực nội đô lịch sử, đồng thời điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu về diện tích, chất lượng và cơ cấu các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô trong dài hạn.

Theo nghị quyết, tại các xã, phường thuộc khu vực nội đô lịch sử, thành phố hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và các dự án nhà ở tái định cư. Mục tiêu là hạn chế gia tăng dân số, giảm áp lực quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước cải thiện chất lượng không gian đô thị khu vực lõi.

Tại khu vực nội đô lịch sử, thành phố hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Ảnh: Đức Nguyễn.

Không chỉ dừng ở việc “siết” chung cư nội đô, nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các dự án nhà ở và khu đô thị hình thành mới. Theo đó, các dự án phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại, ưu tiên phát triển nhà ở xanh, đô thị thông minh; tăng cường ứng dụng công nghệ số và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và khu đô thị hình thành mới được yêu cầu quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở xanh, đô thị thông minh; tăng cường ứng dụng công nghệ số và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các khu đô thị, khu nhà ở phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, không gian sinh hoạt cộng đồng, cùng hạ tầng kỹ thuật gồm cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, xử lý nước thải tại chỗ và hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cùng với định hướng này, thành phố đặt mục tiêu hình thành và triển khai các dự án khu đô thị đa chức năng, kết hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở phục vụ nhân lực công nghệ cao.

Các khu đô thị lớn, dự án quan trọng phải gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang và tái thiết các khu vực đô thị hiện hữu. Trọng tâm là cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống.

Song song với đó, thành phố tập trung nguồn lực để rà soát, xóa bỏ nhà ở tạm, nhà ở đơn sơ, giảm tối đa nhà ở bán kiên cố; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở xuống cấp theo tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung – tường cứng và mái cứng, phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Việc điều chỉnh chương trình cũng hướng tới bảo đảm công bằng trong phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu xây mới và cải tạo nhà ở của người dân theo hướng nâng cao chất lượng sống. Chất lượng xây dựng công trình nhà ở được yêu cầu bảo đảm tương đương giữa các loại hình phát triển, từ nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.