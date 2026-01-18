Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Giao hơn 4,2 ha đất để xây khu nhà ở liền kề

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP. Hà Nội ban hành hàng loạt quyết định giao đất để xây dựng khu nhà ở liền kề tại xã Hồng Vân.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định giao 19.727,5 m2 đất tại xã Hồng Vân cho Công ty cổ phần địa ốc HDMON VILLAS (người trúng đấu giá quyền sử dụng đất) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 2 (xã Hồng Vân).

Trong tổng số 19.727,5 m2 đất được giao, có 11.066,7 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề; 8.660,8 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án.

UBND TP. Hà Nội cũng ban hành quyết định giao 19.389,8 m2 đất tại xã Hồng Vân cho Công ty cổ phần địa ốc HDMON VILLAS để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại khu Thụy Hòa 3 (xã Hồng Vân).

image.jpg
UBND TP. Hà Nội giao 3 khu đất tại xã Hồng Vân cho Công ty cổ phần địa ốc HDMON VILLAS để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng

Trong tổng số 19.389,8 m2 đất có được giao, có 9.576,6 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề; 9.813,2 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật

UBND thành phố cũng ban hành quyết định giao 2.565,8 m2 đất tại xã Hồng Vân cho Công ty cổ phần địa ốc HDMON VILLAS để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 1 (xã Hồng Vân).

Trong tổng số 2.565,8 m2 đất có 2.135,1 m2 đất xây dựng nhà ở liên kề; 430,7 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với các Sở, ngành liên quan để nhận bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và triển khai dự án theo quy định.

Thanh Hiếu
