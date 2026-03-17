Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (17/3), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại, lên quanh mốc 183 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc tiếp đà giảm về mức 80-82 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 183,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu tăng theo giá vàng miếng ở mức tương đương. Cụ thể, giá vàng nhẫn Phú Quý 180 - 183 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 181,1 - 183,1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.010 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc vẫn trong xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 82 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 80 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 26.321 đồng/USD, tỷ giá sàn 23.815 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 27.150 - 27.190 đồng/USD.