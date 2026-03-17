MEYGROUP và hành trình kiến tạo chuẩn sống 'tinh khiết' giữa lòng Thủ đô

Khi thị trường bất động sản cao cấp bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sống, những khái niệm như wellness living hay quiet luxury ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Trước xu hướng đó, một số nhà phát triển bất động sản bắt đầu theo đuổi những triết lý riêng trong kiến tạo không gian sống. Trong đó, Meygroup bền bỉ theo đuổi hành trình kiến tạo “bất động sản tinh khiết” - một cách tiếp cận đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa con người, không gian sống và thiên nhiên.

Tiên phong cho một khái niệm mới trong bất động sản cao cấp

Khi mức sống được nâng cao, người mua nhà trong phân khúc cao cấp cũng trở nên kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn nơi ở. Bên cạnh vị trí hay thiết kế, giới tinh hoa bắt đầu quan tâm tới quy hoạch và mô hình đô thị mà dự án theo đuổi.

Những dự án kiến tạo được môi trường sống trọn vẹn đang ngày càng gia tăng giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần

Đó phải là dự án tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững, tối đa khả năng kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người, cộng đồng và mỗi người với chính bản thể.

Nắm bắt xu hướng này, Meygroup – thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - lựa chọn theo đuổi triết lý “bất động sản tinh khiết” (Pure Living), xem đây như định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển. Triết lý này đã được doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa qua các dự án như Meyhomes Capital Phú Quốc, Galia Hanoi và tiếp tục được kế thừa trong những dự án tiếp theo.

Theo định hướng đó, “tinh khiết” không phải là một khái niệm trừu tượng mà được cụ thể hóa thành hệ giá trị trong phát triển bất động sản, xoay quanh ba trụ cột: Sinh thái - Trong lành - Kết nối.

Trước hết là sự nghiên cứu và lựa chọn địa thế khu đất, nơi vừa đảm bảo tính kết nối với hạ tầng và định hướng quy hoạch phát triển dài hạn của khu vực, vừa liền kề với các cảnh quan sinh thái, tạo nên nền tảng cho một môi trường sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên.

Tiếp đến là việc lấy con người làm hạt nhân để định hình phong cách kiến trúc và tổ chức không gian sống. Từ thiết kế căn hộ đến hệ tiện ích và cảnh quan đều được phát triển theo hướng phục vụ chất lượng sống hằng ngày, nơi sự tiện nghi, thư giãn và kết nối cộng đồng được đặt ở trung tâm.

Yếu tố thứ ba là khả năng kết nối - không chỉ giữa các khu chức năng trong dự án mà còn với toàn bộ mạng lưới đô thị xung quanh. Theo đó, dù cư dân ở bất kỳ đâu trong khuôn viên dự án cũng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích và không gian sinh hoạt chung chỉ trong vài phút di chuyển.

Khi triết lý “tinh khiết” một lần nữa được đặt vào lõi trung tâm Thủ đô

Là dự án tiếp theo được phát triển theo triết lý “bất động sản tinh khiết”, Rivea Residences (Vĩnh Hưng) hướng tới xây dựng một môi trường sống cân bằng giữa không gian đô thị và yếu tố sinh thái.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, dự án sở hữu lợi thế khi nằm tại khu vực cửa ngõ phía Nam trung tâm Hà Nội, cách Hồ Gươm 9 phút, đồng thời liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha. Khoảng xanh quy mô lớn này tạo nên “lõi xanh” hiếm hoi của khu vực, mang lại tầm nhìn thoáng đãng và môi trường sống gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng trung tâm thành phố.

Triết lý “tinh khiết” cũng được thể hiện trong cách tổ chức kiến trúc và tiện ích của dự án. Thay vì tập trung tối đa hóa số lượng căn hộ, Rivea Residences được thiết kế theo hướng đưa không gian cảnh quan và tiện ích vào chính cấu trúc tòa nhà ở nhiều cao độ, giúp cư dân ở mọi tầng đều có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích chỉ sau vài phút di chuyển.

Tại Rivea Residences, hệ tiện ích được phát triển đa dạng với bể bơi bốn mùa dài 50m, phòng gym, phòng golf 3D private, thư viện, không gian làm việc chung, khu sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều không gian giải trí trong nhà. Xen kẽ giữa các tầng là hệ thống vườn cảnh quan và khu thư giãn ngoài trời, tạo nên những khoảng xanh ngay trong lòng tòa nhà.

Nhờ cách tổ chức này, mỗi tầng tiện ích không chỉ là không gian bổ trợ cho đời sống cư dân mà còn trở thành những điểm kết nối tự nhiên. Trẻ em có khu vui chơi và học tập, người trẻ có không gian làm việc và vận động, trong khi các khu vườn thư giãn và lounge cộng đồng trở thành nơi gặp gỡ và giao lưu của cư dân.

Cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 kết nối hai tòa tháp, mở ra tầm nhìn rộng thoáng từ trên cao.

Bên cạnh đó, các giải pháp kiến trúc như hệ kính hộp Low-E hai lớp được áp dụng cho toàn bộ mặt ngoài căn hộ nhằm giảm tiếng ồn đô thị, hạn chế bức xạ nhiệt và duy trì ánh sáng tự nhiên cho không gian sống.

Nhờ vậy, từng căn hộ tại Rivea Residences không chỉ là nơi ở mà trở thành một khoảng không gian xanh mở, nơi cư dân có thể cảm nhận rõ rệt ánh sáng, gió trời và nhịp chuyển động của thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Thay vì tối đa hóa mật độ xây dựng, Rivea Residences được quy hoạch theo hướng kiểm soát mật độ và gia tăng các khoảng xanh, từ cảnh quan nội khu đến những không gian sinh hoạt chung. Sự kết hợp giữa kiến trúc, tiện ích và cảnh quan góp phần hình thành một môi trường sống cân bằng hơn trong khu vực lõi trung nội đô.

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng được chú trọng, những dự án có triết lý phát bền vững đang dần trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng cao cấp. Với Rivea Residences, Meygroup tiếp tục theo đuổi định hướng “bất động sản tinh khiết” đang từng bước hiện thực hóa trong hành trình phát triển đô thị của mình.