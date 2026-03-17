Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang nằm sàn sau tin chủ tịch bị bắt

TPO - Cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang khép lại phiên hôm nay (17/3) trong trạng thái giảm kịch sàn, trắng bên mua, sau khi xuất hiện thông tin khởi tố vụ án liên quan đến doanh nghiệp và một số lãnh đạo chủ chốt.

Đóng cửa phiên giao dịch, DGC lùi về 68.800 đồng/cổ phiếu, dư bán giá sàn hơn 12,5 triệu đơn vị, cho thấy áp lực thoát hàng rất lớn trong thời gian ngắn.

Diễn biến giảm sốc xảy ra khá đột ngột. Đến khoảng sau 14h, cổ phiếu này vẫn giao dịch quanh vùng giá tham chiếu trước khi lượng cung lớn ồ ạt xuất hiện, kéo giá rơi thẳng xuống mức sàn chỉ trong vài phút. Đây là cú sốc mới với DGC, trong bối cảnh cổ phiếu này từng có nhịp hồi phục hơn 30% từ vùng đáy cuối năm 2025 nhưng đã quay đầu giảm mạnh trở lại trong những phiên gần đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, trong đó có ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Cổ phiếu DGC giảm kịch sàn.

Tại báo cáo tài chính quý IV, DGC ghi nhận lợi nhuận “chạm đáy" 17 quý, dù doanh thu vẫn duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu không đủ bù đắp cho đà tăng của giá vốn hàng bán.

Phía doanh nghiệp cho biết, chi phí đầu vào như quặng, lưu huỳnh, điện và amoniac tăng mạnh, cùng với việc sử dụng nhiều quặng nhập khẩu khiến giá vốn hàng bán tăng tới 32%. Do vậy, dù doanh thu quý IV tăng nhưng không đủ bù đắp do giá đầu vào nguyên vật liệu tăng.

Lũy kế cả năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu 11.262 tỷ đồng, tăng 14%, lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp vượt khoảng 8% chỉ tiêu doanh thu và 6% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 19.550 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 13.105 tỷ đồng, tương đương 67% tổng tài sản. DGC là một trong những doanh nghiệp nắm giữ tiền mặt “khủng” nhất sàn chứng khoán.

Về diễn biến thị trường chung, hôm nay VN-Index bật tăng hơn 30 điểm ngay từ đầu phiên sáng. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, giúp chỉ số nhanh chóng vượt mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp đáng kể về cuối phiên khi áp lực chốt lời gia tăng và dòng tiền mới vẫn tỏ ra thận trọng.

Thanh khoản duy trì ở mức thấp so với trung bình các tuần trước, tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 25.500 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng điểm nhưng không còn quá áp đảo như đầu phiên sáng, cho thấy lực cung ở vùng giá cao đã xuất hiện rõ rệt.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số với nhiều mã tăng khá như VCB, LPB, EIB, trong khi nhóm chứng khoán tiếp tục hút tiền, nổi bật là VCK tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. Dòng tiền có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu được hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng và cơ cấu ETF. Ngược lại, nhóm dầu khí và hóa chất – phân bón tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh. BSR, PVD, DPM, DCM đồng loạt giảm sâu, trong đó DGC bất ngờ bị bán tháo xuống giá sàn vào cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,08 điểm (1,01%) lên 1.710,29 điểm. HNX-Index tăng 1,12 điểm (0,46%) lên 246,86 điểm. UPCoM-Index tăng 0,47 điểm (0,38%) lên 125,51 điểm.