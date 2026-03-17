Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền cùng đồng phạm

Minh Đức
TPO - Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, trong đó có ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Cụ thể, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án về các tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số 14 bị can bị khởi tố, ông Đào Hữu Huyền, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên.

1.png
Bị can Đào Hữu Huyền.

Cùng bị khởi tố, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, bị điều tra về hai tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường”.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tại các chi nhánh, công ty thành viên và đơn vị liên quan cũng bị khởi tố, với các vai trò từ giám đốc, kế toán trưởng đến thủ quỹ, cho thấy phạm vi sai phạm có tính hệ thống, trải rộng nhiều cấp quản lý.

2.jpg
Bị can Phạm Văn Hùng.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại doanh nghiệp này.

Bước đầu, các hành vi sai phạm được làm rõ gồm: Đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra nhận định, các sai phạm này không mang tính đơn lẻ, mà được tổ chức thực hiện trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều cá nhân ở các vị trí quản lý khác nhau.

Đáng chú ý, việc đổ thải quy mô lớn tại khu công nghiệp Tằng Loỏng đã gây bức xúc kéo dài trong dư luận địa phương, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

screen-shot-2026-03-17-at-144200.png
Các bị can (từ trái qua phải): Trịnh Quốc Khánh; An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương.
screen-shot-2026-03-17-at-144206.png
Các bị can (từ trái qua phải): Đào Hữu Duy Anh; Đào Thị Mai; Hoàng Thúy Hà.
screen-shot-2026-03-17-at-144211.png
Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Phương Anh; Phạm Thị Bích; Đặng Tiến Đức.
screen-shot-2026-03-17-at-144217.png
Các bị can (từ trái qua phải): Phạm Thị Bích Phương; Trần Minh Tuấn; Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bộ Công an cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra toàn bộ sai phạm có tổ chức liên quan đến các cá nhân, tổ chức khác.

Song song đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành, xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản; Thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát cho Nhà nước.

Minh Đức
#Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang #Vi phạm quy định kế toán và thất thoát ngân sách #Ô nhiễm môi trường do đổ thải trái phép #Khai thác trái phép quặng Apatit #Tập đoàn Hóa chất Đức Giang #Đào Hữu Huyền #Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

