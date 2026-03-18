Sau sáp nhập, Khánh Hòa rộng cửa tăng trưởng cả thập niên

TPO - Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, địa phương có không gian phát triển rộng lớn hơn và được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để duy trì tăng trưởng cao trong thập niên tới. Khánh Hòa xác định bốn trụ cột phát triển gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng.

Bốn trụ cột thúc đẩy tăng trưởng

Theo ông Trần Hòa Nam, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 11-12% mỗi năm trong giai đoạn tới.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nam cho hay, theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025- 2030, Khánh Hòa xác định bốn trụ cột phát triển gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng. Để phát huy các trụ cột này, tỉnh đang triển khai xây dựng lại quy hoạch phát triển phù hợp với không gian mới. Các đơn vị tư vấn quốc tế được lựa chọn nhằm xác định các vùng động lực tăng trưởng, từ đó định hướng phát triển cho từng khu vực.

Khánh Hòa tiếp tục thu hút các dự án điện mặt trời, điện gió và thủy điện tích năng. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Lượng khách du lịch năm 2025 và dự báo năm 2026 được đánh giá tăng trưởng tích cực. Tỉnh cũng đã phê duyệt chiến lược phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Ở lĩnh vực đô thị - xây dựng, nhờ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã thu hút nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại khu vực Bắc Vân Phong.

Nhà máy đóng tàu Hyundai tại Khu kinh tế Vân Phong.

Một số dự án hạ tầng lớn cũng đang được nghiên cứu và xúc tiến như sân bay Vân Phong, tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, cùng các tuyến đường ven biển và trục giao thông kết nối khu công nghiệp Cà Ná với cao tốc Bắc - Nam và khu vực Tây Nguyên. "Định hướng phát triển của tỉnh đã khá rõ ràng. Vấn đề quan trọng hiện nay là đổi mới cách làm, triển khai theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền", ông Nam cho hay.



Tạo môi trường đầu tư minh bạch

Khánh Hòa xác định việc xử lý các dự án tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng để khơi thông nguồn lực. Theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy, địa phương có 3 điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ gồm hạ tầng chiến lược, chất lượng nguồn nhân lực và các dự án tồn đọng, kéo dài. Ông Trần Hòa Nam cho biết, năm 2025 tỉnh rà soát nhiều dự án theo chỉ đạo của Trung ương và xác định có 92 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết.

Khu du lịch và giải trí Sông Lô là một trong những dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác chuyên trách để xử lý từng nhóm dự án. Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, tỉnh đã giải quyết được 42 dự án. Với 50 dự án còn lại đang tiếp tục được xử lý, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong quý I này. "Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ giúp giải phóng nguồn lực đất đai, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế", ông Nam nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng lớn, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng lợi thế quan trọng của tỉnh là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cơ chế này giúp tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược mà không phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều địa phương khác.

Ông Trần Hòa Nam cho biết, Khánh Hòa đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và ổn định để doanh nghiệp yên tâm triển khai các dự án dài hạn. Năm 2025, tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Địa phương cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, trong đó áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo lợi thế cho Khánh Hòa thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được Khánh Hòa tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Những chính sách hỗ trợ hiện có sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đồng thời tỉnh cũng kiến nghị Trung ương bổ sung thêm các cơ chế phù hợp. "Mục tiêu của Khánh Hòa là xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm tới", ông Nam khẳng định.