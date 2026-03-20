Xác cá voi khủng đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Nghệ An

TPO - Một xác cá voi nặng hơn 5 tấn, dài gần 10m trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi khó chịu vừa dạt vào bờ biển xã Hải Châu (Nghệ An), thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi.

Ngày 20/3, chính quyền xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân vừa phát hiện một xác cá voi khủng dạt vào khu vực bờ biển địa phương.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển xã Hải Châu, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ngư dân đánh bắt gần xóm Phú Thành phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bãi cát. Con cá dài gần 10m, nặng ước tính hơn 5 tấn, cơ thể đã phân hủy và bốc mùi khó chịu.

Theo nhận định ban đầu, cá voi có thể đã chết từ vài tuần trước khi dạt vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành trục vớt, chuẩn bị phương tiện, đào hố tại khu vực rừng gần bãi biển để chôn cất theo phong tục, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường.

Người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi.

Trước đó, vào tháng 5/2024, một phần xác cá voi nặng hơn 3 tấn cũng từng trôi dạt vào bờ biển xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu cũ), Nghệ An.

Cá voi, hay còn gọi là “cá ông”, thuộc bộ Cetacea, gồm khoảng 90 loài sinh sống chủ yếu ở các đại dương trên thế giới.