Hải Phòng: Xử lý nghiêm vụ thiết bị bay uy hiếp an ninh, an toàn hàng không

TPO - Sau khi hàng loạt thiết bị bay, ánh sáng laser công suất lớn xuất hiện gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không sân bay quốc tế Cát Bi, TP. Hải Phòng đã yêu cầu các xã, phường nằm trong trục cất hạ cánh phối hợp với lực lượng liên ngành xử lý các hành vi vi phạm.

Trong thời gian gần đây, quá trình tiếp cận đường cất, hạ cánh khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, các tổ bay đã phát hiện các vật thể bay không xác định như diều, thiết bị bay không rõ nguồn gốc; nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, tình trạng đốt rác thải gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, an toàn bay.

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, quý IV/2025 có 25 chuyến bay khi tiếp cận trục cất, hạ cánh phát hiện diều tại khu vực phường Kiến An, Phù Liễn và Hưng Đạo.

Tối 23/2 vừa qua, các chuyến bay VN1186, VJ280, VN1518 khi hạ cánh đã phát hiện vật thể bay nghi là diều hoặc thiết bị bay không người lái phát sáng, xuất hiện cách điểm chạm bánh khoảng 8km, ở độ cao 400m, tại khu vực thuộc phường Hưng Đạo. Do ảnh hưởng, chuyến bay VN1186 phải chuyển hướng hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cùng ngày, chuyến bay QH1545 khi chuẩn bị cất cánh cũng phát hiện vật thể bay không xác định, có đèn phát sáng màu xanh tại khu vực phường Phù Liễn khiến chuyến bay phải lùi thời gian khoảng 15 phút.

Diều sáo gắn đèn led 3 màu (đỏ, xanh, trắng) bay cao 400m, gần máy bay cất hạ cánh gây ảnh hưởng đến 5 chuyến bay tối 15/3.

Tối 15/3, chuyến bay VJ280 tiếp tục phát hiện vật thể bay phát sáng nhiều màu nghi là drone, xuất hiện tại khu vực phường Kiến An, cách máy bay khoảng 60m. Ngay sau đó, đài chỉ huy sân bay Cát Bi lập tức triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Do bị ảnh hưởng bởi thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, 5 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 4 chuyến bay nội địa và một chuyến bay quốc tế phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài, thời gian chậm từ 150 đến 360 phút. Một số chuyến bay khác phải tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Vào cuộc xác minh, lực lượng liên ngành xác định, anh Đ.T.D (SN 1998, trú xã An Khánh) điều khiển diều carbon dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng), bay ở độ cao 400m, dây thả dài 700m hướng về đồi Thiên Văn.

Ngoài ra, từ đầu năm 2025 đến nay, TP Hải Phòng đã ghi nhận 8 trường hợp phi công phản ánh bị ảnh hưởng bởi đèn chiếu laser khi tiếp cận hạ cánh, đồng thời phát hiện tình trạng người dân đốt rác gần khu vực đầu đường băng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Liên tiếp xảy ra các vụ việc thiết bị bay ảnh hưởng đến an toàn bay, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

UBND các xã, phường nằm trong trục cất, hạ cánh gồm: Hải An, Đông Hải, Hưng Đạo, Dương Kinh, Phù Liễn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Khánh, Tiên Lãng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, đèn trời, flycam và các phương tiện bay khác ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Tăng cường giám sát, xử lý các chướng ngại vật vi phạm quy định về độ cao tĩnh không, uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cảng vụ Hàng không tại Cát Bi và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không;. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Lê Anh Quân cũng yêu cầu Công an TP Hải Phòng và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn.