Đội xích lô du lịch Đà Nẵng được đào tạo tiếng Anh

Thanh Hiền
TPO - Mỗi đội viên xích lô không chỉ là người phục vụ vận chuyển mà còn là “người kể chuyện”, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, hiếu khách đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Trung tâm) cho hay sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp nhằm giúp đội xích lô du lịch nâng cao khả năng giao tiếp, hỗ trợ và phục vụ du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài trải nghiệm xích lô du lịch Đà Nẵng.

Thời gian triển khai dự kiến trong tháng 3/2026. Hiện đội xích lô có 83 thành viên do Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố quản lý. Các xe xích lô thường chở du khách tham quan các tuyến đường trung tâm thành phố, đi ngang các điểm đến nổi tiếng như cầu Rồng, chợ Hàn, công viên APEC, bảo tàng Đà Nẵng, nhà thờ chính toà… Khách đi xích lô chủ yếu là du khách nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Tám (thành viên Đội xích lô du lịch Đà Nẵng) có hơn 20 năm đạp xích lô chở khách du lịch. Để phục vụ tốt du khách nước ngoài, ông cũng như nhiều đồng nghiệp tự học thêm các câu chào hỏi tiếng Anh. "Chúng tôi chỉ biết vài câu xã giao cơ bản, tới ngang các điểm đến nổi tiếng nào thì báo cho họ, chứ để giới thiệu kỹ thì đành chịu”, ông nói và bày tỏ rất vui nếu có lớp dạy tiếng Anh cho đội xích lô.

Ngoài bồi dưỡng tiếng Anh, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng kiến thức an toàn giao thông dành cho các đội viên Đội xích lô. Các thành viên được phổ biến các quy định liên quan đến giao thông đường bộ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách và cộng đồng.

Đặc biệt, Trung tâm đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm tour xích lô du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng số và các ứng dụng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA) như Klook, KKday, GetYourGuide, Trip… Đồng thời triển khai hệ thống thuyết minh tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo (Auto Guide) nhằm xây dựng hình ảnh đội ngũ xích lô phục vụ chuyên nghiệp, văn minh, an toàn và tạo hình ảnh điểm đến Đà Nẵng thân thiện, hiện đại và bền vững trong bối cảnh xu hướng mới.

Du khách nhìn ngắm chợ Hàn từ xích lô.

Trong nhiều năm qua, xích lô du lịch đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi khi khám phá văn hóa, đời sống và cảnh quan đô thị. Mỗi đội viên xích lô không chỉ là người phục vụ vận chuyển mà còn là “người kể chuyện”, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, hiếu khách đến với du khách trong nước và quốc tế.

#Đà Nẵng #dạy tiếng Anh #xích lô #du khách #du lịch

