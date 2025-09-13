Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Bất ngờ nghe xích lô 'kể chuyện' du lịch Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Rất nhiều du khách đã bất ngờ khi đi xích lô tham quan Đà Nẵng. Phương tiện thô sơ được trang bị cả trí tuệ nhân tạo (AI) khiến họ thích thú, say mê nghe kể chuyện về cầu Rồng, bảo tàng, chợ Hàn...

Xích lô là phương tiện phục vụ du lịch khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng hàng chục năm qua. Nay phương tiện bình dân này đã "lên đời" nhờ ứng dụng công nghệ.

tp-dukhach-ai-2-6649.jpg
Du khách﻿ lên xích lô, tìm hiểu về thiết bị công nghệ trang bị sẵn trên xe phục vụ cho quá trình tham quan. Ảnh: T.H.
tp-dukhach-ai-3.jpg
Mỗi xe sẽ được trang bị một máy và tai nghe. Trên máy có sẵn ứng dụng Xích lô Đà Nẵng với công nghệ thuyết minh tự động tích hợp AI﻿. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động này còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… để phục vụ đa dạng nguồn khách.
xichlodn-7.jpg
Với định vị GPS, AI sẽ tự động kích hoạt phần thuyết minh khi xe đi ngang mỗi điểm đến, giúp du khách vừa tận hưởng khung cảnh, vừa hiểu sâu hơn về câu chuyện, lịch sử và văn hóa của thành phố. Chị Danica (Philipines) bày tỏ: "Tôi rất hài lòng vì sự tiện lợi này. Không cần có người phiên dịch, tôi vẫn được nghe thuyết minh đầy đủ, cụ thể về các địa điểm nổi tiếng".
xichlodn-8.jpg
Khách ngang qua chợ Hàn chỉ việc nhìn ngắm, mọi thông tin về khu chợ du lịch sầm uất bậc nhất thành phố đã có AI lo.
dn-xichlo-3.jpg
trieu-pham-09224.jpg
Trang bị công nghệ hiện đại trên phương tiện truyền thống, thô sơ đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị và ấn tượng với du lịch Đà Nẵng.
tp-dukhach-ai-4-4312.jpg
Ông Nguyễn Văn Tám (Đội xích lô du lịch Đà Nẵng) đã gắn bó với những chiếc xích lô chở khách hơn 20 năm. Ông cũng như nhiều đồng nghiệp tự học thêm mấy câu xã giao tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn để chào hỏi khách. "Chúng tôi chỉ biết tới thế thôi, chứ để giới thiệu kỹ về điểm đến thì đành chịu. Suốt cả tiếng ngồi xích lô, họ chỉ nhìn ngắm rồi tự tìm hiểu, cũng không hỏi thêm gì mình cả vì biết mình có rành tiếng nước ngoài đâu", ông Tám kể và phấn khởi nói rằng từ khi có ứng dụng AI trang bị trên xe du khách thích thú hơn, tiện lợi hơn và hiểu biết sâu hơn các điểm đến.
xichlodn-6.jpg
dn-xichlo-4.jpg
Xe ngang qua Bảo tàng Đà Nẵng, AI sẽ tự động giới thiệu về điểm đến văn hóa được đầu tư quy mô, bài bản. "Xe đi đến đâu thì AI tự thuyết minh đến đó, rất chủ động. Nếu muốn nghe lại, tôi có thể lựa chọn nghe thêm lần nữa", nữ du khách Solana hài lòng.
dn-xichlo-1.jpg
Đoàn xích lô đưa du khách đến nhà thờ trên đường Trần Phú rồi dừng lại cho du khách nhìn ngắm, tham quan. Vừa ngắm nhà thờ, khách vừa nghe AI kể chuyện.
xihclodn.jpg
tp-dukhach-ai-1.jpg
Không chỉ vậy, từ thiết bị trên xe, du khách còn có thể tương tác với AI Chatbot để hỏi về các điểm tham quan nếu có thêm thắc mắc. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng - nhìn nhận việc ứng dụng AI trên xích lô góp phần phát triển du lịch thông minh của thành phố, giới thiệu, quảng bá điểm đến tốt hơn.
xichlodn-1.jpg
Cầu Rồng, bảo tàng, Thành Điện Hải, công viên APEC... đều được AI kể rành mạch cho du khách nghe, khiến họ có cảm giác như được đi cùng một hướng dẫn viên du lịch người bản địa.
Thanh Hiền
#Du khách #bất ngờ #cầu Rồng #chợ Hàn #Đà Nẵng #AI #xích lô

