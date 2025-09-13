Bất ngờ nghe xích lô 'kể chuyện' du lịch Đà Nẵng

TPO - Rất nhiều du khách đã bất ngờ khi đi xích lô tham quan Đà Nẵng. Phương tiện thô sơ được trang bị cả trí tuệ nhân tạo (AI) khiến họ thích thú, say mê nghe kể chuyện về cầu Rồng, bảo tàng, chợ Hàn...