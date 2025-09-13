Bất ngờ nghe xích lô 'kể chuyện' du lịch Đà Nẵng

TPO - Rất nhiều du khách đã bất ngờ khi đi xích lô tham quan Đà Nẵng. Phương tiện thô sơ được trang bị cả trí tuệ nhân tạo (AI) khiến họ thích thú, say mê nghe kể chuyện về cầu Rồng, bảo tàng, chợ Hàn...
Xích lô là phương tiện phục vụ du lịch khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng hàng chục năm qua. Nay phương tiện bình dân này đã "lên đời" nhờ ứng dụng công nghệ.
Trang bị công nghệ hiện đại trên phương tiện truyền thống, thô sơ đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị và ấn tượng với du lịch Đà Nẵng.
Xe ngang qua Bảo tàng Đà Nẵng, AI sẽ tự động giới thiệu về điểm đến văn hóa được đầu tư quy mô, bài bản. "Xe đi đến đâu thì AI tự thuyết minh đến đó, rất chủ động. Nếu muốn nghe lại, tôi có thể lựa chọn nghe thêm lần nữa", nữ du khách Solana hài lòng.
Không chỉ vậy, từ thiết bị trên xe, du khách còn có thể tương tác với AI Chatbot để hỏi về các điểm tham quan nếu có thêm thắc mắc. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng - nhìn nhận việc ứng dụng AI trên xích lô góp phần phát triển du lịch thông minh của thành phố, giới thiệu, quảng bá điểm đến tốt hơn.