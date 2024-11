Thực hư thông tin chi tiền tỷ để đạp xích lô, chèo ghe ở Hội An

TPO - "Thông tin chi tiền tỷ để có suất đạp xích lô, chèo ghe ở Hội An thì khẳng định là hoàn toàn bịa đặt. Thực chất vấn đề không phải như vậy, thỉnh thoảng có một số người thích câu view, nói tùy tiện thậm chí bịa đặt, xuyên tạc. Chúng tôi đã yêu cầu công an vào cuộc" - ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An - cho hay.