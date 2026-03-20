Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Belarus đến Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khánh Hòa chính thức đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Minsk (Belarus) đến Cam Ranh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường kết nối giữa hai quốc gia.

Chiều 20/3, chuyến bay Airbus A330-200 mang số hiệu B2795, với sức chứa 281 hành khách, khởi hành từ Sân bay quốc tế Minsk, Belarus đã hạ cánh an toàn xuống vị trí đỗ số 51 tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

z7640312527343-5a4a83956f39c406e71716acb09b9082.jpg
Các đại biểu chào đón chuyến bay thẳng từ Belarus đến Khánh Hòa.

Ngay khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng phun nước - nghi thức trang trọng trong ngành hàng không nhằm tôn vinh những chuyến bay khai trương với ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, thành công.

Tại cửa máy bay, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp đón tiếp, tặng hoa, trao quà lưu niệm và gửi lời chúc mừng đến các hành khách trên chuyến bay.

Bên trong khu vực sảnh đến Nhà ga quốc tế T2, hành khách tiếp tục được chào đón nồng nhiệt với các tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống, nhận quà lưu niệm đặc trưng của địa phương và tham gia chụp ảnh lưu niệm, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay khi đặt chân đến Khánh Hòa.

Chuyến bay thẳng thường lệ kết nối thành phố Minsk với Khánh Hòa được thực hiện một trong những nội dung triển khai các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại Minsk vào ngày 12/5/2025.

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại mà còn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

anh-man-hinh-2026-03-20-luc-163834.png
Các đại biểu cắt băng khai trương đường bay thẳng từ thành phố Minsk đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo số liệu thống kê, thị trường khách du lịch Belarus đến Khánh Hòa đang phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Năm 2024, tỉnh đón 3.244 lượt khách Belarus; đến năm 2025 con số này tăng lên 8.861 lượt, tương đương mức tăng trưởng khoảng 173%. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt 2.146 lượt, bằng khoảng 24% tổng lượng khách của cả năm 2025, cho thấy đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm.

Việc khai trương đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy lượng khách Belarus đến Khánh Hòa trong thời gian tới, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế của địa phương.

#Belarus #Khánh Hòa #thành phố Minsk #Chuyến bay thẳng #khách quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục