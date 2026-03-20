Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Belarus đến Khánh Hòa

TPO - Khánh Hòa chính thức đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Minsk (Belarus) đến Cam Ranh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường kết nối giữa hai quốc gia.

Chiều 20/3, chuyến bay Airbus A330-200 mang số hiệu B2795, với sức chứa 281 hành khách, khởi hành từ Sân bay quốc tế Minsk, Belarus đã hạ cánh an toàn xuống vị trí đỗ số 51 tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

Các đại biểu chào đón chuyến bay thẳng từ Belarus đến Khánh Hòa.

Ngay khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng phun nước - nghi thức trang trọng trong ngành hàng không nhằm tôn vinh những chuyến bay khai trương với ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, thành công.

Tại cửa máy bay, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp đón tiếp, tặng hoa, trao quà lưu niệm và gửi lời chúc mừng đến các hành khách trên chuyến bay.

Bên trong khu vực sảnh đến Nhà ga quốc tế T2, hành khách tiếp tục được chào đón nồng nhiệt với các tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống, nhận quà lưu niệm đặc trưng của địa phương và tham gia chụp ảnh lưu niệm, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay khi đặt chân đến Khánh Hòa.

Chuyến bay thẳng thường lệ kết nối thành phố Minsk với Khánh Hòa được thực hiện một trong những nội dung triển khai các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại Minsk vào ngày 12/5/2025.

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại mà còn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai trương đường bay thẳng từ thành phố Minsk đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo số liệu thống kê, thị trường khách du lịch Belarus đến Khánh Hòa đang phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Năm 2024, tỉnh đón 3.244 lượt khách Belarus; đến năm 2025 con số này tăng lên 8.861 lượt, tương đương mức tăng trưởng khoảng 173%. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt 2.146 lượt, bằng khoảng 24% tổng lượng khách của cả năm 2025, cho thấy đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm.

Việc khai trương đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy lượng khách Belarus đến Khánh Hòa trong thời gian tới, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế của địa phương.