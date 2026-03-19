Khánh Hòa:

Bí ẩn dấu bàn tay in trên đá khổng lồ ở Hòn Chồng

Trương Định

TPO - Giữa làn nước trong xanh, Hòn Chồng ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nổi bật với những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau. Nơi đây không chỉ là điểm check-in quen thuộc của du khách mà còn gắn với dấu bàn tay bí ẩn trên đá.

Hòn Chồng - một thắng cảnh nổi tiếng thuộc địa phận phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một quần thể đá lớn với nhiều hình thù độc đáo﻿, xếp chồng lên nhau, kéo dài từ bờ cao xuống tận mép biển.
Giữa làn nước trong xanh, Hòn Chồng nổi bật với những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau.
Hòn Chồng không chỉ là một danh thắng thiên nhiên kỳ vĩ mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian thú vị. Điều đặc biệt nhất ở đây là dấu bàn tay khổng lồ in sâu trên một tảng đá lớn.
Dấu một bàn tay rất lớn, có đầy đủ 5 ngón tay và lòng bàn tay in hằn sâu vào mặt đá hướng ra Biển Đông.
Liên quan đến mỏm đá này, người dân miền biển truyền miệng nhau câu chuyện về ông khổng lồ đã từng đặt chân đến đây để đắp núi, xây nên vịnh Nha Trang ngày nay. Một hôm, khi ông khổng lồ đang ngồi câu cá, có một con cá to cắn câu lôi đi, ông phải kéo lại, tay cầm cần câu, tay tì vào tảng đá lấy đà khiến bàn tay ấn vào đá và để lại dấu như đã thấy.
Hằng ngày rất đông du khách đến tham quan, ngắm cảnh tại Hòn Chồng.
Đến với Hòn Chồng, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ﻿ nhưng không kém phần kỳ vĩ. Trải qua năm tháng cùng gió và sóng biển, Hòn Chồng vẫn sừng sững một vẻ đẹp rất riêng.
Du khách thích thú check-in bên khối đá vắt cheo leo tại Hòn Chồng.
Sóng biển liên hồi vỗ vào những khối đá lớn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và đầy sức sống.
Đứng tại Hòn Chồng, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm phố biển ở Khánh Hòa,﻿ với bờ biển cong mềm, những dãy nhà ven biển và làn nước xanh trải dài.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: "Đón ánh bình minh". Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

