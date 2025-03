Hơn 230 khách Nga đến Nha Trang trên chuyến bay charter

TPO - Chuyến bay mở đầu kết nối 11 thành phố của Nga với Khánh Hòa đã đưa hơn 230 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Chiều 17/3, chuyến bay charter số hiệu ZF2577 của Hãng hàng không Azu Air LLC đã đưa hơn 230 khách du lịch từ TP Irkutsk, Liên bang Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thị trường du lịch Nga tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành du lịch quốc tế tại Nha Trang - Khánh Hòa phục hồi và phát triển.

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 7, Khánh Hòa sẽ chính thức mở lại đường bay thuê chuyến (charter) kết nối 11 thành phố của Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Cụ thể, trong tháng 3 sẽ có 12 chuyến, từ tháng 4-6 khai thacsc từ 50-55 chuyến/tháng và tháng 7 đón 90-100 chuyến. Thời gian lưu trú của du khách Nga từ 5 đêm trở lên, chủ yếu khách sạn từ 3-5 sao và đi theo chương trình du lịch trọn gói với các điểm tham du lịch nổi tiếng tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong quý I năm nay, địa phương đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 19,69% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 12,54% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 28,93% so với cùng kỳ năm. Trong đó, khách Nga đến Khánh Hòa trong 2 tháng đầu năm đạt 24.000 lượt, tăng 73,15% so với cùng kỳ 2024.