Tập đoàn Onsen Fuji định hình chuỗi bất động sản chăm sóc sức khỏe, lan tỏa giá trị sống bền vững

Tập đoàn Onsen Fuji đang từng bước định vị mình là một nhà phát triển tiên phong trong lĩnh vực bất động sản chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Thành công từ tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) đã trở thành nền tảng để doanh nghiệp mở rộng chuỗi dự án tại Hưng Yên và Ninh Bình, hình thành hệ sinh thái “wellness living” quy mô lớn, gắn với triết lý trị liệu toàn diện và phát triển bền vững.

Đưa trị liệu vào từng căn hộ, tái định nghĩa không gian sống

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng trị liệu gia tăng mạnh mẽ, một phân khúc bất động sản mới đang dần hình thành tại Việt Nam – bất động sản chăm sóc sức khỏe (wellness real estate). Không chỉ dừng lại ở vai trò tài sản tích lũy, dòng sản phẩm này còn cho thấy khả năng tạo dòng tiền khai thác ổn định, mở ra cơ hội đầu tư trung và dài hạn cho nhà đầu tư cá nhân.

Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn Onsen Fuji đã đặt nền móng phát triển chuỗi bất động sản chăm sóc sức khỏe với dự án Lynntimes Thanh Thủy, từng bước định hình hướng đi riêng trên thị trường.

Tọa lạc tại xã Bảo Yên (Phú Thọ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 65 km, Lynntimes Thanh Thủy được phát triển trên quy mô 25 ha. Giai đoạn 1 gồm 245 căn shoptel và hơn 2.200 căn hộ dịch vụ, ghi nhận công suất khai thác cao vào các dịp cuối tuần và mùa cao điểm, qua đó nhanh chóng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe nổi bật tại khu vực phía Bắc.

Không chỉ sở hữu lợi thế tài nguyên khi khai thác trực tiếp nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm, dự án còn gây ấn tượng với hệ tiện ích đồng bộ như công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa, phố đi bộ phong cách Nhật Bản, cùng hệ thống khách sạn cao tầng tiêu chuẩn quốc tế.

Thực tế vận hành cho thấy sức hút của mô hình này khi Lynntimes Thanh Thủy liên tục ghi nhận các dấu ấn nổi bật. Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa từng được vinh danh “Công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam”, đồng thời xác lập kỷ lục về số người tắm khoáng nóng tự nhiên đông nhất Việt Nam. Những thành tích này không chỉ phản ánh hiệu quả khai thác, mà còn cho thấy sự đón nhận của thị trường đối với mô hình bất động sản trị liệu.

Bên cạnh việc phát triển thành công mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe, Lynntimes Thanh Thủy còn thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn. Nổi bật là chương trình hiến máu “Giọt hồng cội Việt” được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người tham gia và lan tỏa thông điệp sẻ chia vì sự sống. Điều này góp phần khẳng định không chỉ giá trị khai thác hiệu quả của dự án, mà còn vai trò của Onsen Fuji trong việc xây dựng những không gian sống gắn với cộng đồng và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2 và 3 - Tokyu Retreat tọa lạc tại vị trí trung tâm quần thể Lynntimes Thanh Thủy với 312 căn biệt thự – shoptel và một tòa tháp cao 26 tầng gồm căn Thera Home ghi dấu ấn với mô hình tích hợp lưu trú, trị liệu và giải trí trong cùng một không gian. Không chỉ là nơi ở, các căn hộ được tích hợp trải nghiệm khoáng nóng, tiện ích chăm sóc sức khỏe và kết nối y tế 24/7 góp phần định hình lối sống “sống khỏe tại nhà” đang ngày càng phổ biến.

Onsen Fuji tiên phong đưa mô hình Thera Home vào thực tế, biến mỗi căn hộ thành một không gian trị liệu khoáng nóng khép kín.

Với lợi thế vị trí gần Hà Nội, hệ tiện ích đồng bộ và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, dự án đang góp phần đưa Thanh Thủy trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch wellness miền Bắc, đồng thời từng bước khẳng định giá trị của mô hình bất động sản gắn với trị liệu trong thực tiễn.

Mở rộng hệ sinh thái: Hình thành chuỗi bất động sản trị liệu phía Bắc

Từ nền tảng tại Thanh Thủy, Onsen Fuji đang tăng tốc mở rộng hệ sinh thái với hai dự án mới tại Hưng Yên và Ninh Bình, hướng tới hình thành chuỗi bất động sản chăm sóc sức khỏe quy mô vùng.

Tọa lạc tại xã Diên Hà – vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa, nơi sở hữu nguồn khoáng nóng và bùn tự nhiên quý giá, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, với hệ tiện ích trị liệu chuyên sâu, toàn diện.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 48ha với giai đoạn 1 bao gồm 232 căn shop thương mại và 724 căn hộ trị liệu phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng – trị liệu tích hợp. Không chỉ kế thừa mô hình khoáng nóng, dự án còn kết hợp hài hòa giữa tinh hoa khoáng nóng, bùn tự nhiên và kiến trúc Hanok đặc trưng của Hàn Quốc.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên: Miền di sản an dưỡng phía Đông Hà Nội

Trong khi đó, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tại Ninh Bình (định hướng “làng trị liệu”) với 5,9ha bao gồm 130 căn biệt thự, thương mại thấp tầng, 82 căn shophouse khối đế và 1040 căn hộ trị liệu Thera Home được phát triển như một điểm đến an dưỡng gắn với hệ thống y tế vùng Thủ đô, mở rộng khả năng chăm sóc chuyên sâu cho cư dân và du khách.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng thủ đô

Theo giới chuyên môn, việc phát triển đồng thời nhiều dự án tại các địa phương có lợi thế khoáng nóng và kết nối hạ tầng thuận tiện cho thấy chiến lược dài hạn của Onsen Fuji: xây dựng một chuỗi điểm đến wellness liên hoàn, nơi cư dân có thể trải nghiệm – nghỉ dưỡng – trị liệu trong cùng một hệ sinh thái.

Khác với bất động sản truyền thống, mô hình bất động sản trị liệu tạo ra ba lớp giá trị đồng thời: tài sản tích lũy gắn với tài nguyên khoáng nóng hữu hạn; dòng tiền khai thác lưu trú ổn định; và giá trị sử dụng như một “tài sản sức khỏe” cho gia đình.

Người sở hữu có thể sử dụng linh hoạt theo nhu cầu ở, kinh doanh, cho thuê với tiềm năng khai thác đã được minh chứng tại Lynntimes Thanh Thủy. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực tìm kiếm giải pháp y tế trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời nâng cao chất lượng sống lâu dài.