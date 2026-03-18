Bamboo Airways và BAA Training Vietnam ký kết MOU, tăng cường hợp tác đào tạo phi công

Chiều ngày 17/3/2026, tại trụ sở chính của Bamboo Airways ở Hà Nội, Bamboo Airways và BAA Training Vietnam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) năm 2026, qua đó tăng cường hợp tác giữa 2 bên, hướng tới triển khai các kế hoạch đào tạo, tự chủ nguồn phi công phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của Hãng.

Ông Trương Phương Thành - Tổng giám đốc Bamboo Airways và ông Trần Trọng Nhân - Tổng giám đốc BAA Training Vietnam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 2026.

Theo MOU được ký kết, Bamboo Airways và BAA Training Vietnam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình đào tạo học viên phi công, trong đó trọng tâm là chương trình đào tạo phi công MPL (Multi-Crew Pilot License). Chương trình hướng tới xây dựng lộ trình đào tạo bài bản, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, mô phỏng và huấn luyện thực hành với phần lớn thời gian đào tạo tại Việt Nam, giúp các học viên sớm làm quen với quy trình khai thác, văn hóa an toàn và các tiêu chuẩn vận hành của Bamboo Airways.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, hai bên dự kiến tăng cường trao đổi chuyên môn trong quá trình hoàn thiện chương trình đào tạo MPL, nâng cao hiệu quả huấn luyện, xem xét mở rộng cơ hội đào tạo cho học viên các nước trong khu vực và tối ưu hơn quá trình chuyển tiếp của học viên từ đào tạo sang khai thác thực tế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị đào tạo và hãng hàng không được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời rút ngắn thời gian thích nghi của học viên khi bước vào môi trường bay thương mại.

Trong hơn 7 năm Bamboo Airways khai thác, BAA Training đã tích cực đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hãng để triển khai nhiều chương trình đào tạo phi công như đào tạo chuyển loại A320F, Embraer, đào tạo phi công cơ bản MPL. Các chương trình này đã đạt được những kết quả tích cực, các học viên hoàn thành chương trình đào tạo đã gia nhập lực lượng phi công của Bamboo Airways cũng như các hãng bay khác và đều được đánh giá cao về chuyên môn.

Song song đó, BAA Training Vietnam hàng năm cung cấp hàng nghìn giờ huấn luyện mô phỏng (SIM) cho Bamboo Airways, đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động huấn luyện định kỳ, góp phần đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ phi công của Hãng.

“Việc ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2026 giữa Bamboo Airways và BAA Training Vietnam sẽ là nền tảng để 2 bên triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo khóa MPL tiếp theo, ngay sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt”, Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành cho biết tại sự kiện.

Biên bản ghi nhớ hợp tác 2026 mở ra cơ hội củng cố và nâng tầm hợp tác giữa hai bên trong công tác đào tạo nguồn lực phi công.

Về phía BAA Training Vietnam, Tổng giám đốc Trần Trọng Nhân bày tỏ tin tưởng rằng Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên sẽ tiếp tục mở ra một giai đoạn hợp tác thành công hơn nữa của Bamboo Airways và BAA Training Vietnam. “Đồng thời, điều này cũng mang lại sự yên tâm cho các học viên về định hướng nghề nghiệp rõ ràng cũng như cơ hội làm việc sau khi hoàn thành đào tạo – một yếu tố vô cùng quan trọng đối với các phi công trẻ”, Tổng giám đốc BAA Training Vietnam nói.

Chương trình MPL do Bamboo Airways và BAA Training Vietnam phối hợp triển khai được xây dựng chủ yếu thực hành về các máy bay thương mại A320F, với phần lớn thời gian huấn luyện tại Việt Nam và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn tháng 1/2023. Khóa học viên phi công MPL đầu tiên tại Việt Nam đã tốt nghiệp hồi tháng 9/2025 và bước sang giai đoạn huấn luyện bay thực tế.

Việc ký kết MOU năm 2026 đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Bamboo Airways và BAA Training Vietnam, đồng thời tăng cường kế hoạch chủ động bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao của Bamboo Airways, đảm bảo đáp ứng chiến lược phục hồi và phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn mới, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, dự tính tăng thêm 8-10 tàu bay mỗi năm, hướng tới khôi phục quy mô 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết đã tiến hành làm việc với đại diện Tập đoàn Boeing nhằm trao đổi cụ thể về lộ trình tái khởi động các hợp đồng mua tàu bay đã ký kết. Trong đó đề cập đến khả năng khôi phục kế hoạch tiếp nhận dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời xem xét phương án thuê bổ sung dòng tàu bay thân hẹp thế hệ mới Boeing 737 MAX nhằm tăng cường tính linh hoạt trong khai thác của Hãng trong giai đoạn sắp tới.

Song song với việc phát triển nguồn lực phi công, Bamboo Airways cũng ráo riết đẩy mạnh các kế hoạch tuyển dụng 1.000 tiếp viên hàng không, đào tạo theo tiêu chuẩn ngành và văn hóa dịch vụ hiếu khách đặc trưng của Bamboo Airways.

Về Bamboo Airways:

Là hãng hàng không tư nhân Việt Nam được thành lập với định hướng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, kết nối hiệu quả các điểm đến giàu tiềm năng trong nước và quốc tế, ngay từ những ngày đầu cất cánh năm 2019 đến nay, Bamboo Airways không ngừng theo đuổi triết lý vận hành đem tới những trải nghiệm “Hơn cả một chuyến bay” cho hành khách. Hãng đã thành công xây dựng hình ảnh một hãng hàng không giàu bản sắc, an toàn và đúng giờ bậc nhất Việt Nam.

Dịch vụ của Bamboo Airways được đông đảo hành khách trong nước và quốc tế ghi nhận, vinh danh là Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam, Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á và thế giới, Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á…

Về BAA Training:

BAA Training Vietnam, công ty con của BAA Training – tổ chức đào tạo hàng không có trụ sở chính tại Lithuania, cung cấp các chương trình huấn luyện phi công từ cơ bản đến chuyển loại. Tổ chức hiện đang vận hành các trung tâm mô phỏng tại Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam, cùng văn phòng đại diện ở Dubai (UAE) và các trung tâm tư vấn tại Ấn Độ, giúp học viên và đối tác tiếp cận các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế một cách thuận tiện.

Hệ thống thiết bị mô phỏng của BAA Training bao gồm nhiều dòng tàu bay phổ biến như Airbus A320, Boeing 737 MAX, 737 NG, 737 CL và Boeing 747-400. Bên cạnh đó tổ chức còn sở hữu trường bay tại Tây Ban Nha cung cấp các chương trình ATPL tích hợp, CPL Modular và MPL.

BAA Training là một thành viên của Avia Solutions Group, tập đoàn hàng không có trụ sở tại Ireland và hiện là nhà cung cấp dịch vụ ACMI lớn nhất thế giới. Với đội bay hơn 209 tàu bay và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, tập đoàn không chỉ cung cấp giải pháp thuê tàu bay kèm tổ bay, bảo dưỡng và bảo hiểm, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như đào tạo phi công và tiếp viên, dịch vụ mặt đất và nhiều dịch vụ hàng không khác.