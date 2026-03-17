Công an thông tin vụ diều sáo uy hiếp an toàn chuyến bay đến Cát Bi

Nguyễn Hoàn
TPO - Công an TP. Hải Phòng phối hợp với liên ngành xác minh, làm rõ một người dân thả diều carbon gắn sáo, đèn led (xanh, đỏ, trắng) bay cao 400m gần sân bay quốc tế Cát Bi, làm nhiều máy bay phải đổi hướng hạ cánh, hoãn chuyến.

Ngày 17/3, Công an TP. Hải Phòng thông tin về kết quả xác minh thiết bị bay trên không gây ảnh hưởng đến các chuyến bay đến sân bay Cát Bi, xảy ra hai ngày trước.

Trước đó, tối 15/3 tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ, nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m. Thông tin này lập tức được gửi tới Tổ an ninh kiểm soát, thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng.

Ngay sau đó, đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh vật thể bay siêu nhẹ gần máy bay ở khu vực gần sân bay quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng. Ảnh: CAHP.

Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, bốn chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài. Một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Vào cuộc xác minh, lực lượng liên ngành chức năng xác định, người vi phạm là anh Đ.T.D (SN 1998, trú xã An Khánh, TP Hải Phòng) điều khiển diều carbon chiều dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400m, chiều dài thả dây khoảng 700m hướng về phía đồi Thiên Văn, phường Kiến An, (TP Hải Phòng).

Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo, người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ, diều, diều gắn đèn led... gần sân bay khi chưa được phép. Khi phát hiện thiết bị bay không người lái, vật thể bay lạ hoặc các hành vi có dấu hiệu đe doạ đến hoạt động bay tại khu vực sân bay, cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng.

