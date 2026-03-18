ACV bổ nhiệm quyền chủ tịch, miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt

Duy Quang
TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, thay cho ông Vũ Thế Phiệt đã bị bắt giam.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố quyết định về nhân sự cấp cao.

Theo đó, ACV bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực từ ngày 17/3. Trước đó, ông Khiên đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ACV.

ACV cũng miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 17/3.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt cùng ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV.

Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

1.jpg
Ông Lê Văn Khiên giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật ACV. Ảnh: ACV.

Ông Nguyễn Tiến Việt ngoài chức Phó Tổng Giám đốc ACV còn là Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành. Mới đây, ông Vũ Phạm Nguyên An - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương cũng được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. ACV hiện quản lý và vận hành 21 sân bay trên cả nước. ACV cũng là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

