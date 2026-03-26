Phú Quốc trước thềm Apec: 'Thừa nhưng thiếu', xuất hiện ẩn số mới?

Khi các sản phẩm hiện hữu ngày càng trở nên quen thuộc, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc dường như đang thiếu đi những yếu tố đột phá. Gần đây, thông tin về sự xuất hiện một mô hình đô thị nghỉ dưỡng mang màu sắc văn hóa, tạm gọi là “Thành phố Bản Sắc Việt” đầu tiên manh nha tại Phú Quốc, lập tức hút sự chú ý và sự tìm hiểu của thị trường.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đã trải qua một chu kỳ phát triển sôi động, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn và các tổ hợp quy mô trải dài khắp đảo ngọc.

Theo ghi nhận thị trường, trong 1–2 năm gần đây, nguồn cung mới có xu hướng chững lại, trong khi phần lớn các dự án hiện hữu đã bước vào giai đoạn vận hành và trở nên quen thuộc với nhà đầu tư.

Khoảng trống của những giá trị mới

Sự ổn định của thị trường, ở một góc độ khác, lại cho thấy một khoảng trống rõ rệt: thiếu vắng những dự án mang tính đột phá, đủ khác biệt để tái kích hoạt nhu cầu và định hình trải nghiệm mới, quy mô đủ lớn và đậm chất Phú Quốc.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, mặt bằng sản phẩm tại Phú Quốc dần đi vào trạng thái “chuẩn hóa”, với các mô hình phát triển tương đối quen thuộc như khu nghỉ dưỡng khép kín, shophouse du lịch hay tổ hợp vui chơi, lưu trú quy mô lớn. Điều này giúp thị trường ổn định hơn về vận hành, nhưng đồng thời cũng làm giảm yếu tố mới mẻ vốn là động lực quan trọng thu hút dòng tiền đầu tư lẫn nhu cầu trải nghiệm. Nói cách khác, thị trường không thiếu sản phẩm, nhưng đang thiếu một ý tưởng đủ mới để định nghĩa lại trải nghiệm.

Vịnh Đầm - Điểm check-in thu hút khách du lịch thời gian gần đây

Phần lớn sản phẩm đang vận hành hiện nay đã quen thuộc với nhà đầu tư lẫn du khách. Những yếu tố như bản sắc riêng, câu chuyện phát triển hay chiều sâu văn hóa vốn ngày càng được coi trọng trong xu hướng du lịch hiện đại vẫn chưa thực sự trở thành trục chính trong nhiều dự án.

Các mô hình phát triển tích hợp, nơi nhiều lớp trải nghiệm được thiết kế có chủ đích và gắn kết với nhau, vẫn còn khá hạn chế.

Ở góc độ thị trường, điều này dẫn đến một thực tế: sự khác biệt giữa các dự án không còn lớn, khiến quyết định đầu tư phần nhiều dựa vào vị trí hoặc thương hiệu, thay vì một ý tưởng đủ mới để tạo ra giá trị dài hạn.

Khi yếu tố “câu chuyện” và “bản sắc” chưa được khai thác đúng mức, khả năng giữ chân du khách và kéo dài thời gian lưu trú, hai yếu tố then chốt của bất động sản nghỉ dưỡng cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một mô hình mới, nơi mà yếu tố thiên nhiên, văn hóa, giải trí và thương mại được tổ chức trong một cấu trúc có chủ đích bắt đầu trở nên rõ nét hơn.Thị trường được kỳ vọng sẽ xuất hiện những dự án có khả năng định vị lại trải nghiệm, thay vì chỉ bổ sung thêm nguồn cung.

Từ đây, một câu hỏi được đặt ra: đã bao lâu Phú Quốc chưa đón nhận một dự án quy mô, bài bản đến từ một chủ đầu tư mới, một “ẩn số” đủ sức tạo ra khác biệt và mở ra hướng phát triển tiếp theo cho thị trường?

Tín hiệu mới từ Nam Phú Quốc

Một số tín hiệu gần đây cho thấy thị trường có thể sớm có thêm biến chuyển. Tại khu vực Nam Phú Quốc, nơi vẫn còn dư địa phát triển và được đánh giá cao về cảnh quan tự nhiên bắt đầu xuất hiện những động thái chuẩn bị cho một dự án mới.

Đón bình minh tại bãi biển Vịnh Đầm

Trên một số diễn đàn nhà đất, cụm từ “Thành phố Bản Sắc Việt” được nhắc đến như một định vị mang tính gợi mở. Theo một số nguồn tin thị trường, mô hình này hướng đến một tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, nơi thiên nhiên, văn hóa, giải trí và ẩm thực được phát triển trong một tổng thể có câu chuyện riêng.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ dừng ở quy mô, mà được định hình theo hướng tích hợp đa lớp trải nghiệm, nơi thiên nhiên, văn hóa và hoạt động thương mại được tổ chức trong một cấu trúc có chủ đích, điều vẫn còn khá hiếm tại Phú Quốc hiện nay.

Dù vậy, các thông tin hiện vẫn dừng ở mức ghi nhận ban đầu, chưa có công bố chính thức. Chính sự chưa rõ ràng này phần nào tạo nên sự chú ý, khi giới đầu tư bắt đầu theo dõi sát hơn các động thái tiếp theo.

Cùng với đó, TTC Phú Quốc là cái tên được nhắc đến trong một số nguồn tin liên quan vì đang sở hữu một quỹ đất với vị trí - quy mô đủ để phát triển mô hình một “thành phố”. Với kinh nghiệm phát triển các dự án gắn yếu tố bản địa, nếu thông tin được xác nhận, thị trường có thể chứng kiến một cách tiếp cận khác so với các mô hình quen thuộc trước đây.

Trong bức tranh tổng thể, Phú Quốc vẫn là điểm đến trọng điểm của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Tuy nhiên, để duy trì sức hút trong giai đoạn tới, thị trường được cho là cần thêm những động lực mới, không chỉ về quy mô mà còn ở ý tưởng phát triển.

Một mô hình mang định hướng “Thành phố Bản Sắc Việt”, nếu thành hình, không chỉ bổ sung nguồn cung, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới, nơi bản sắc văn hóa không còn là yếu tố điểm xuyết, mà trở thành nền tảng tổ chức không gian và trải nghiệm, liệu đây có phải cái Phú Quốc đang cần và thiếu?

Nếu những tín hiệu này được hiện thực hóa, thị trường Phú Quốc có thể bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, nơi không chỉ quy mô hay vị trí, mà chính câu chuyện và bản sắc sẽ trở thành yếu tố quyết định trong việc tạo lập giá trị dài hạn.