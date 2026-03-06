Mở hồ sơ ACV dính 'lùm xùm' gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành

TPO - Liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành. Khi đó, liên danh Hoa Lư tố Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này. ACV phản hồi, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

ACV khẳng định làm đúng

Báo cáo tài chính 2025 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) cho thấy, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.400 tỷ đồng. Riêng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Vào giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã quyết định giao ACV tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng (kỳ giữa tháng 1/2026), dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Riêng dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026.

Trong đó: Gói thầu 5.10 (gói thầu được xem là lớn nhất dự án sân bay Long Thành) - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4, kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...), các lớp mái nhà ga.

Ngày 24/8/2023, ACV công bố chọn Liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách. Giá trúng thầu là hơn 27.800 tỷ đồng và gần 339 triệu USD (hơn 8.100 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.170 ngày, tương đương 39 tháng.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ). Các thành viên còn lại gồm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương như Ricons, Newtecons, Sol E&C và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng Công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội hoặc các đơn vị khác như Phục Hưng Holdings, ATAD, Hawee.

Vietur là một trong ba đơn vị tham gia đấu thầu đợt 2 với gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Hồi đầu tháng 8/2023, Vietur là liên danh duy nhất được ACV chấm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư tố liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

Khi đó, ACV phản hồi rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. ACV khẳng định việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Ngày 5/3, ACV gửi văn bản tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV. Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Sân bay Long Thành được triển khai ra sao?

Tháng 6/2015, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Công suất thiết kế dự án đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. ACV làm chủ đầu tư.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, nêu rõ việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Ba giai đoạn của dự án cụ thể như sau: Giai đoạn 1 (2021-2026): Đầu tư hơn 4,6 tỷ USD. Đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất vào năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Gần đây, ACV thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị vừa được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2 cho đến khi có quyết định mới. Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành - cũng công bố miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13/2. Vinaconex không nêu lý do miễn nhiệm. Sau đó, Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch Vinaconex.

Công ty CP Đầu tư xây dựng Newtecons cũng thay đổi tổng giám đốc, chuyển từ ông Võ Thanh Liêm sang ông Nguyễn Quang Thụy. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tổng công ty Xây dựng số 1 (mã chứng khoán: CC1) cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong làm thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn theo nguyện vọng cá nhân.